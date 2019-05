Muere un trabajador por una fuga de amoniaco en una empresa de Tarragona

Un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico a causa de una fuga de amoniaco en una empresa del Polígono Norte de Tarragona, en La Pobla de Mafumet, según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencias de la Generalitat, el incidente, ocurrido poco después de las 9.00 horas de este viernes, ha obligado a confinar en sus edificios a los vecinos de la zona y a activar la fase de emergencia ante accidentes químicos.

La fuga ha ocurrido en uno de los tanques situados en el exterior de la planta industrial, donde, al parecer, a consecuencia del vertido de amoniaco se han desprendido vapores tóxicos que han generado un pequeña deflagración en la que han resultado heridos dos trabajadores de la fábrica.

Uno de los operarios de la empresa ha muerto a consecuencia del accidente, mientras que el otro, en estado crítico, ha sido evacuado en helicóptero al hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La fuita d'amoníac ha estat al Polígon Nord a la T-750 a la #Poblamafumet. El vent està en calma. No us acosteu a la zona de l'incident. Si esteu a prop tanque-vos a l'interior de un edifici i seguiu sempre les recomanacions de les autoritats #ProteccioCivilpic.twitter.com/Nrf3JBOpZh — Protecció civil (@emergenciescat) May 31, 2019

El accidente ha obligado a evacuar a los trabajadores de la fábrica Carburos Metálicos, mientras que los operarios del resto de las industrias del Polígono Norte de Tarragona han sido confinados en los edificios, igual que los vecinos que viven en las zonas más cercanas al lugar del accidente.

Protecció Civil ha activado el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya (Plaseqcat) en la zona y alertan desde su cuenta oficial de Twitter que la gente no se acerque al polígono industrial. "Si están cerca, ciérrense en el interior de un edificio y sigan las recomendaciones de las autoridades", advierten.

Si bien han informado de que "no hay riesgo fuera de las instalaciones afectadas" y que "no es necesario el confinamiento en Tarragona ni en poblaciones cercanas". Las muestras de aire tomadas por el grupo de control ambiental han indicado que no hay presencia de amoniaco en el aire.

⚠⚠⚠ #ProteccioCivil Generalitat informa que NO hay riesgo per a la población fuera de las instalaciones afectadas en el polígono norte de #Tarragona. Los análisis de muestras de aire por el grupo de control ambiental indican que NO hay presencia de amoníaco #LaPobladeMafumet — Protecció civil (@emergenciescat) May 31, 2019

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha movilizado cuatro ambulancias y dos helicópteros para el dispositivo, en el que también han intervenido cinco dotaciones de Bomberos, nueve de Mossos d'Esquadra y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

A las 11.00 horas la Generalitat ha rebajado la situación de emergencia a alerta y ha dado por controlada la situación.