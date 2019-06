El PSC exige a Colau un acuerdo de gobierno para votarla en una investidura

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona y tercero en las elecciones, Jaume Collboni, ha afirmado este jueves que no apoyará una investidura de la alcaldesa en funciones, Ada Colau, si no hay un acuerdo antes del pleno de investidura, que será el próximo 15 de junio.

Así lo ha expresado Collboni en su intervención ante el Consejo de Federación del PSC-Barcelona, en la que ha admitido que trabajarán "hasta el último momento antes de la investidura para un gobierno de progreso". Ha admitido además que, por el momento, las negociaciones con BComú –que se están llevando a cabo fuera de los focos– no están siendo fáciles.

"A día de hoy no hay nada hecho, no está siendo fácil ni se prevé que sea fácil. Por nosotros no será", ha declarado el socialista, y ha insistido en que el resultado de las elecciones ha sido abierto, por lo que obliga a buscar acuerdos de gobernabilidad entre las fuerzas progresistas, dejando fuera a los partidos independentistas.

Después de afirmar que estaban dispuestos a hacer "lo que haga falta" para evitar una alcaldía de ERC, ahora los socialistas han decidido jugar sus cartas y apretar a los 'comuns' para que les garanticen entrar en el ejecutivo municipal en caso de que Colau vaya a ser investida con sus votos y los de Manuel Valls, que en su caso ya dejó claro que se los daría sin condiciones.

Igual que ERC, que le pidió a Colau que explicitara su voluntad de formar gobierno con los republicanos, ahora Collboni le exige que haga lo mismo pero defendiendo un ejecutivo de 'comuns' y socialistas. Un pacto de gobierno que existió durante un año y medio el mandato pasado pero que se rompió tras expulsar los 'comuns' al PSC por su apoyo al artículo 155.