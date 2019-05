Miquel Iceta extiende la mano a Colau y Valls para evitar una alcaldía independentista en Barcelona

El PSC está dispuesto a buscar una mayoría absoluta alternativa en el ayuntamiento de Barcelona para evitar que la alcaldía se la quede el independentismo. "Haremos lo que haga falta", ha anunciado el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha extendido la mano a todos los partidos no independentistas, desde los 'comuns' de Ada Colau a la lista de Ciudadanos capitaneada por Manuel Valls. Si estas tres formaciones unieran sus fuerzas podrían sumar 24 concejales, suficientes para desbancar al ganador, Ernest Maragall.

"En Barcelona el independentismo ha retrocedido y no tiene mayoría", ha recordado Iceta, subrayando que los partidos independentistas han pasado de los 18 concejales a los 15 debido a que cerca de un 8% del voto independentista ha quedado sin representación. Debido a este retroceso, el líder socialista ha recomendado no dar por sentado que Maragall podrá ser alcalde. "Recomiendo a todo el mundo que no corra, porque ahora lo que hay es que los partidos hablen y que establezcan un Gobierno estable y progresista para la ciudad", ha conminado.

La posibilidad deslizada por Iceta es, por el momento, una apuesta de los socialistas. Tanto Barcelona en Comú como Manuel Valls ha subrayado durante toda la campaña su incompatibilidad mutua, aunque llegados a este punto los de Ciudadanos sí podrían abrirse a dar sus votos para evitar una alcaldía independentista. Más difícil es que la candidatura de Colau acepte recibir esos votos para formar un Gobierno en minoría. La alcaldesa, de hecho, ya manifestó este domingo que su prioridad pasaba por un acuerdo con ERC y PSC bajo la alcaldía de Maragall.

Pero esta es una opción que ni ERC ni el PSC contemplan. Maragall, por su parte, ha descalificado la idea asegurado que sería "inverosimil" que el aspirante socialista, Jaume Collboni, liderase el consistorio tras haber quedado tercero. Desde ERC reiteran que por el momento su prioridad pasa por gobernar en solitario, haciendo valer su ajustada ventaja obtenida ante Colau.

Pero el PSC sigue sosteniendo como prioridad que Maragall no acceda a la alcaldía. "Yo encuentro muy extraño que en una ciudad donde el independentismo ha retrocedido y no tenía la alcaldía, ahora la tenga", ha indicado. Para los socialistas además lo importante es que se pueda formar un gobierno estable. "Creo que los compañeros de los 'comuns' estarán de acuerdo en que un Gobierno en minoría no ha sido la mejor opción", ha lanzado el líder del PSC.