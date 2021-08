Los altercados y botellones vuelven a Barcelona en la última noche de las fiestas de Sants

Las Fiestas de Sants se han despedido este sábado con otra noche y madrugada de botellones multitudinarios y disturbios. Como en las jornadas anteriores, miles de personas se han reunido en el parque de la España Industrial y las calles del entorno a partir de cuartos de una de la madrugada cuando ha terminado la última actuación musical de la fiesta alternativa. A partir de ahí, los jóvenes, en su mayoría sin mascarilla, han seguido la fiesta en el parque hasta que pasadas las cuatro de la madrugada la Guardia Urbana y los Mossos les han empezado a desalojar.

En uno de los accesos del parque cortado por la policía, dos jóvenes que intentaban salir por un lateral han caído de un muro de unos tres metros y uno de ellos ha tenido que ser evacuado en ambulancia. En total el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha contabilizado este domingo cinco personas atendidas durante la pasada noche, tres de ellos leves y dos con la consideración de menos grave.

Las imágenes que se han visto este sábado en el parque de la España Industrial han sido prácticamente iguales a las de los últimos días. Una vez finalizados los actos oficiales de la fiesta mayor, grupos de jóvenes cargados con bolsas e incluso neveras con bebidas han seguido la fiesta en el parque.

A medida que avanzaba la noche y el estado etílico de los asistentes empeoraba, se han registrado varias peleas. En una de ellas, a un chico le han roto un botella de vidrio en la cabeza y ha tenido que ser atendido por los equipos sanitarios.

También han sido atendidos dos jóvenes que han caído de un muro de unos tres metros cuando intentaban salir del parque. Mamadou, que es quien ha llamado al SEM, explica que la policía ha cortado uno de los accesos al parque y que muchos jóvenes han saltado el muro para no tener que dar la vuelta. Estos dos han caído mal y uno de ellos ha sido evacuado en ambulancia al hacerse daño en la pierna. "Si no hubieran cerrado la puerta esto no habría pasado", lamentó.

Pasadas las cuatro de la madrugada Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra han procedido a desalojar el parque. En este momento, como en la madrugada del viernes, se han producido algunos incidentes como lanzamientos de botellas.