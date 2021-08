Aragonès avisa al Gobierno de que habrá "momentos de choque" si no "encauza" la solución política en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avisa al Gobierno central que de habrá "momentos de choque" si no "encauza" la solución política del conflicto con Catalunya. En una entrevista en la agencia ACN, el jefe del Govern ha advertido Madrid de que la voluntad de los independentistas "no desaparecerá", y que ya sea la mayoría parlamentaria actual o bien una futura, y una generación u otra de independentistas, volverán a plantear escenarios de "dificultad". Aragonès también ha apostado por reunir la mesa de diálogo cada dos o tres meses, tras el encuentro previsto en septiembre.

"Si no se encarrila el conflicto político, la voluntad de los catalanes de ser un estado independiente no va a desaparecer". Aragonès ha avisado de esta manera al gobierno español que Catalunya no rebajará sus aspiraciones de autodeterminación, aunque la Moncloa no concrete ninguna propuesta en la mesa de diálogo. A un mes para reunir el órgano bilateral entre los dos ejecutivos, el presidente de la Generalitat insiste en "la obligación de explorar una solución negociada", que cuente con el aval de la ciudadanía catalana.

Aragonès se ha mostrado "convencido" de que tanto Junts como la CUP se "ceñirán" a los acuerdos con ERC y que, por tanto, "contemplarán claramente que hay que explorar la vía de la negociación con el Estado". De este modo, ha manifestado que como presidente debe estar "por encima de legítimos posicionamientos partidistas o que quieran buscar un poco de rédito electoral a corto plazo". "Debemos tener una mirada larga y no debemos desaprovechar ninguna oportunidad para defender el referéndum y la amnistía donde sea", ha justificado.

Asimismo, el presidente ha añadido que la apuesta para participar en la mesa de diálogo "no excluye ninguna otra propuesta estratégica" del independentismo. "Si alguien tiene una alternativa aplicable a corto plazo, que la ponga sobre la mesa", afirma.

Aragonès apuesta por reunir la mesa de diálogo "cada dos o tres meses". Sin embargo, considera "imprescindible" que se vaya haciendo el trabajo interno entre un encuentro y otro. "Es un proceso que tendrá su ciclo, y debe continuar en el tiempo precisamente para que tenga resultados", ha reiterado.

Finalmente, ha asegurado que en los partidos y las entidades independentistas están "trabajando para profundizar el debate estratégico" del movimiento, así como para concretar el papel del Consejo por la República, que preside Carles Puigdemont. El presidente, sin embargo, no quiere interferir, sino sólo "acompañar al máximo para fortalecer la propuesta".

Rechazo al pasaporte COVID-19

Sobre las restricciones por la pandemia, Aragonès ha afirmado que "no se puede descartar nada", pero que no se plantea "a estas alturas" utilizar el pasaporte COVID-19 para restringir ciertas actividades. "Antes hay que impulsar todas las otras medidas de promoción de la vacunación", ha argumentado durante la entrevista. De hecho, el presidente ha añadido que el uso del pasaporte COVID-19 genera un "debate ético de fondo" sobre las restricciones de derechos y libertades, por lo que no se necesitan "medidas precipitadas" sino apostar por incentivar la vacunación.

Aragonès ha manifestado que, de momento, todavía es "absolutamente imprescindible" mantener las restricciones actuales –aprobadas a principios de verano– para evitar una desescalada rápida: "Relajan las medidas cuando sea necesario", subraya. El jefe del Ejecutivo ha advertido que, seguramente, aunque habrá que mantener fuerza medidas de prevención cuando comience el curso escolar. Finalmente, Aragonès se ha mostrado partidario de vacunar a los países con niveles bajos de protección contra la pandemia, antes de plantear la aplicación de dosis de recuerdo a los territorios con pautas completas.