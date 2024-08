Las bases de ERC avalan el pacto con el PSC para hacer president a Salvador Illa

Las bases de ERC han hablado. El 53,5% de los más de 8.200 militantes del partido que estaban llamados a las urnas este viernes han refrendado el acuerdo de investidura que convertirá a Salvador Illa, salvo sorpresa de última hora, en el 133º president de la Generalitat.

La participación ha sido alta, del 77%, tal como ya lo auguraba el hecho de que menos de una hora después de empezar la consulta ya hubiera votado el 25% de la militancia. El resultado final ha sido de 3.397 votos para el sí, 2.847 (44,8%) para el no y 105 (1,7%) abstenciones.

Durante toda la jornada, los nervios han estado a flor de piel, tanto entre los partidarios del sí como entre los del no. Y es que el partido ha votado en un momento de máxima división. Mientras la cúpula ha defendido insistentemente el acuerdo alcanzado con el PSC, algunas voces destacadas como la diputada Pilar Vallugera o el exconseller Alfred Bosch han hecho campaña activa por el no. Y en medio, Oriol Junqueras, a quien buena parte de la militancia todavía considera referente político, no dio explícitamente apoyo al texto y aseguró entender las dudas que el mismo levantaba.

Los sucesivos batacazos electorales y la polémica por los carteles contra los hermanos Maragall sólo han contribuido a calentar un ambiente ya de por sí tenso en ERC, que vive pugnas internas desde hace diversos meses. Todo ello coronado por una disputa evidente los dos líderes que han capitaneado el partido desde el inicio del procés: Oriol Junqueras y Marta Rovira.

Hoy la victoria, aunque por la mínima, es para Rovira, que ha durante las últimas semanas dado la cara para sacar este acuerdo adelante y ha defendido el pacto ante los detractores, que no han sido pocos.

Aún así, todavía falta un escollo por solventar. Las juventudes republicanas (JERC) anunciaron este jueves que, independientemente de lo que escogieran las bases, convocarían un Consejo Nacional, en el que decidirían el sentido del voto de la diputada Mar Bessas en el pleno de investidura.

Lo anunciaron en un comunicado en el que se mostraban claramente en contra de investir al candidato socialista. “A nosotros no nos dan miedo las urnas”, apuntaron, en referencia a la repetición electoral a la que se vería abocada Catalunya si no se consigue dar por bueno a un president antes del 26 de agosto.

El Consejo Nacional se podría convocar este sábado y, si las juventudes deciden que no quieren dar su voto a Illa, el candidato socialista perdería la mayoría (que se sitúa en 68 diputados, exactamente la suma de todos los votos del PSC, ERC y Comuns). Lo que decidan las JERC puede suponer un brusco giro de guión en los acontecimientos de los próximos días, pero fuentes republicanas confían en que las juventudes no irán en contra de la decisión del partido.

Si fuera así, la pelota estará en manos del president del Parlament, Josep Rull. Una vez Illa le comunique su intención de presentarse a la investidura, deberá iniciar la ronda de consultas a todos los grupos parlamentarios y, después, convocar el pleno. Si nada cambia y los trámites no se demoran más de la cuenta, se espera que la cita sea entre el martes y el miércoles de la semana que viene.

Como Illa contaría con 68 votos, que equivalen a la mayoría absoluta del Parlament, no sería necesaria la segunda vuelta y Catalunya podría tener un nuevo president a mediados de la semana próxima.