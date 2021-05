La excavación en el cementerio de Montjuïc en Barcelona descarta la existencia de la fosa con el poeta cubano De la Torriente

Pablo de la Torriente, el poeta cubano que fue brigadista en la Guerra Civil y murió en el frente de Madrid, no está enterrado donde se sospechaba. Hace apenas quince días empezaron los trabajos arqueológicos para abrir una supuesta fosa en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Algunos testimonios recabados por historiadores apuntaban a que allí podía estar el cuerpo de ese escritor, pero finalmente se ha podido comprobar que no.

El Departamento de Justicia de la Generalitat, a través de la Dirección General de Memoria, ha concluido la intervención arqueológica y ha descartado siquiera la existencia de una fosa en el lugar donde podrían haber sido enterrados De la Torriente y once personas más. Los arqueólogos han excavado la zona hasta encontrar la capa geológica, el nivel anterior a cualquier intervención del hombre, y no ha aparecido ningún resto humano. A partir de aquí, Justicia no tiene previsto iniciar ninguna otra excavación para encontrar los restos del poeta porque no hay más hipótesis del lugar de enterramiento.

Pablo de la Torriente fue un intelectual cubano autor de varios cuentos, ensayos y novelas. Se fue de Cuba en 1933 para exiliarse en Nueva York, debido a la dictadura de Gerardo Machado. Con el inicio de la Guerra Civil, viajó a España para hacer de corresponsal de guerra. Sin dejar de enviar las crónicas, acabó formando parte de la lucha republicana como voluntario internacional. Murió en combate en Majadahonda, alrededor del 19 de diciembre de 1936.

Pablo de la Torriente fue inicialmente enterrado en el cementerio de Chamartín de la Rosa, en Madrid. Posteriormente, el cadáver fue embalsamado y trasladado a Barcelona, con la intención de repatriar el cuerpo a Cuba en barco. Los restos, sin embargo, no pudieron moverse de Catalunya debido a la situación de guerra.

La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales impulsó una investigación que demostraba, con los registros del cementerio, que Pablo de la Torriente fue enterrado provisionalmente en el nicho 3.772 del cementerio de Montjuïc el 13 de junio de 1937. Pero en 1939 se agotó el plazo de ubicación temporal y los restos fueron exhumados y trasladados a una fosa. La misma investigación hacía referencia a las investigaciones de los años 60 y 70 de la embajada cubana y de la propia familia, con el relato de testimonios orales que aseguraban que la fosa estaba en el punto en que ahora se ha excavado, a pocos metros del nicho, y que además del poeta había 11 personas más.

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consulado General de la República de Cuba firmaron un convenio en 2018 para los trabajos de recuperación y repatriación del poeta. El Departamento de Justicia se encargó de la excavación y la identificación, el consistorio permitió el acceso al cementerio y el consulado iba a repatriar los restos en caso de éxito.