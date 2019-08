Álvarez de Toledo lleva al Parlamento un bulo sobre empresas de paquetería que "han dejado de repartir en Barcelona"

El Grupo del Partido Popular en el Congreso ha presentado este jueves una iniciativa parlamentaria sobre la inseguridad en Barcelona en la que, entre otras afirmaciones, recoge un bulo que se ha difundido en las últimas horas sobre las empresas de paquetería. Según el rumor recogido por la formación, las empresas MRW, SEUR y Amazon habrían dejado de repartir sus envíos en determinadas zonas de la capital catalana debido a incidentes de seguridad, algo que las tres compañías niegan rotundamente.

La proposición no de ley, presentada por la portavoz y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y por la portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez, tiene como objetivo reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que envíe agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Barcelona "para hacer frente a la crisis de seguridad que sufre la ciudad". A la vez, pide endurecer el Código Penal, dotar de más medios a la Guardia Urbana y firmar un pacto por la seguridad entre instituciones.

Es en la exposición de motivos de la iniciativa donde a las diputadas se les cuela el bulo sin contrastar. Después de recoger algunas de las informaciones en la prensa internacional sobre el aumento de los robos con fuerza en Barcelona o un aviso de la Embajada de Estados Unidos a sus nacionales sobre este tema, el texto de la proposición desliza: "La crisis de seguridad es tal que empresas como Amazon, MRW y SEUR han dejado de realizar los repartos en determinadas zonas de Barcelona".

Pero esta afirmación es negada por las tres empresas, con las que eldiario.es ha contactado. Desde SEUR desmienten categóricamente la información y aseguran que "continúan con su actividad de reparto habitual en toda Barcelona y Catalunya prestando servicio a sus clientes tal y como lo venía haciendo hasta ahora". Desde Amazon responden en los mismos términos, asegurando que no hay ninguna zona de Barcelona que no cubran y explicando que no han tenido incidentes de seguridad con mensajeros en la ciudad en fechas recientes.

Por su parte, MRW explica a este diario que "la política de restringir el reparto en determinadas zonas del país, lleva varios años llevándose a cabo en la compañía y se revisa con periodicidad". Sin embargo, aclaran que "no se han realizado cambios recientes en zonas conflictivas del territorio nacional".

El aumento de la preocupación por la seguridad en Barcelona ha sido una fuente frecuente de bulos en los últimos meses. En redes sociales se han difundido con frecuencia vídeos e imágenes sobre atracos como si falsamente hubieran ocurrido en Barcelona, como este que desmontó Maldito Bulo. Ya en mayo pasado los Mossos alertaron sobre un bulo con ciertas similitudes al actual, en el que se alertaba falsamente de la existencia de ladrones haciendo pasar por repartidores de paquetes.

Has vist aquest missatge que circula per Whatsapp? Hores d’ara, no tenim cap denúncia relacionada amb aquesta manera d’actuar. Recorda, no difonguis missatges sense contrastar #StopRumorspic.twitter.com/pCvMyxeYDG — Mossos (@mossos) May 31, 2019

Los datos sobre el aumento de la inseguridad en Barcelona fueron actualizados por los Mossos d'Esquadra este mismo miércoles. El cuerpo policial ha registrado un aumento del 30% en los robos con violencia, que es la tipología delictiva que más aumento. Además ha habido más muertes violentas que el año pasado, 12 en lo que va de año contra las 10 que se cometieron en todo 2018. Con todo, la policía considera que ocho de estas muertes tienen que ver con ajustes de cuentas por drogas. Los Mossos subrayan además que no consideran estos datos "alarmantes ni excepcionales" comparados con una serie temporal más larga.