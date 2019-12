ERC enfría las expectativas de una investidura antes de Nochevieja: "Si el PSOE tiene tanta prisa, que se mueva"

Los republicanos no se mueven del calendario que deja el posible acuerdo con el PSOE para enero. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha enfriado este lunes la posibilidad de que haya una investidura de Pedro Sánchez antes de Nochevieja tal y como se ha especulado en los últimos días. "Necesitamos tiempo para concretar la mesa de negociación que queremos", ha asegurado la republicana, "si el PSOE tiene tanta prisa, que se mueva". Hace tres días, en la recepción del 41º aniversario de la Constitución los socialistas no descartaban que la investidura fuera entre la semana de Navidad y Fin de Año.

En la rueda de prensa tras la reunión de la dirección, la portavoz de ERC ha asegurado que los dos partidos aún están "lejos". Los independentistas volverán a reunirse con la delegación negociadora del PSOE este martes, cuando esperan avanzar en el tipo de mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno que exigen que se active tras la investidura. Pero "si no hay concreciones ni movimientos por parte del PSOE", ha dicho la portavoz, "a ERC no le temblarán las piernas para mantenerse en el 'no'".

Las condiciones para ERC acceda a la investidura, ha reiterado la portavoz, siguen siendo las mismas que al inicio de la negociación. La portavoz republicana ha evitado vincular la clasificación de los líderes independentistas encarcelados con un eventual acuerdo. Sin embargo, sí ha subrayado que la "activación de la vía política" debe suponer en paralelo una "desactivación de la vía represiva y de la judicialización". Por ello Vilata ha llamado a que el PSOE haga "gestos" que demuestren que ha abandonado una vía "iniciada por Rajoy y que no ha acabado con el gobierno socialista", ha dicho.

ERC cree que la última palabra sobre las clasificaciones del estado de los presos independentistas deberían tenerlos las prisiones y, en concreto, las juntas de tratamiento del sistema penitenciario catalán. La portavoz Marta Vilalta ha opinado este lunes que la Fiscalía no debería de "interferir" cuando estas juntas hagan sus propuestas de clasificación, algo que se espera para las próximas semanas. Según la ley, la última palabra sobre una eventual flexibilización del cumplimiento de la condena la tiene el juez sentenciador, en este caso, el Supremo.

"Las juntas de tratamiento serán las que tomen esta decisión, y entendemos que en ella no deben entrar ni interferir la Fiscalía ni la judicialización", ha asegurado Vilalta, que sin embargo no ha querido avanzar si su partido abandonaría la mesa de negociación con el PSOE o con el Gobierno español si el Ministerio Fiscal llegase a recurrir la decisión de la junta de tratamiento. "Aún no se han producido las valoraciones [de las juntas de tratamiento], cuando lleguen ya hablaremos", ha dicho, "pero antes de conocerlas pedimos respeto".