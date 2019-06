Los presos de JxCat discrepan de Torra y piden la abstención en la investidura de Sánchez

Diferencias en el seno de Junts per Catalunya (JxCat) sobre qué deben votar sus diputados en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Los tres presos de la formación que fueron suspendidos de su cargo de diputados en el Congreso, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, han pedido por carta la abstención en la investidura de Sánchez, ha avanzado Nació Digital y han confirmado fuentes del partido.

Según las mismas fuentes, la carta se enmarca en el debate interno de JxCat sobre la investidura, donde, reconocen, existen "posicionamientos diferentes en el sí del grupo". JxCat cuenta en el Congreso con siete escaños, que en la práctica son cuatro porque porque Sànchez, Rull y Turull no renunciaron al acta tras ser suspendidos del cargo.

Frente a la postura de los tres presos, partidarios de la abstención –que facilitaría a Sánchez revalidar el cargo–, existen voces en JxCat que apuestan por el 'no' si el presidente en funciones no realiza una nueva oferta a Catalunya, como es el caso del president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista reciente en TV3, Torra consideró que de cara a la investidura de Sánchez no habían "cambiado las condiciones" que llevaron a JxCat y a ERC a rechazar los presupuestos y precipitar el adelanto electoral.

La posición de los presos también choca con lo manifestado por el grupo de JxCat en el Congreso, liderado por Laura Borràs y Míriam Nogueras en ausencia de Jordi Sànchez. Las dos diputadas, que forman parte del núcleo de confianza de Carles Puigdemont, comunicaron hace dos semanas al PSOE su negativa a apoyar la investidura de Pedro Sánchez en tanto no se den condiciones para el diálogo político.

Por contra, los argumentos de los presos coinciden con lo manifestado por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que se mostró partidario de facilitar la investidura de Sánchez como mal menor. "Entre alguien que te quiere arrasar y alguien que no te ayudará pero puedes pactar, prefiero este alguien", dijo Mas el viernes pasado, poco después de haberse reunido con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).