JxCat, tras reunirse con el PSOE: "No se dan las circunstancias para facilitar la investidura de Sánchez"

"No se dan en este momento las circunstancias para facilitar la investidura de Pedro Sánchez". Así se ha pronunciado la portavoz de JxCat, Laura Borràs, tras la reunión con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que les ha reclamado que no bloqueen la gobernabilidad teniendo en cuenta que "no hay otra alternativa" que el Gobierno socialista.

Borràs ha expuesto dos argumentos por los que considera que no están por ahora en condiciones de permitir que Sánchez siga en Moncloa: por un lado, reclama un diálogo de verdad con Catalunya y, por otro, acusa al PSOE de haber participado en lo que considera una "vulneración de derechos" de sus compañeros diputados presos que fueron suspendidos.

En la reunión, que se ha prolongando durante algo más de una hora, Lastra no ha reclamado a las representantes de JxCat la abstención directamente, pero sí les ha emplazado a no bloquear la investidura de Sánchez, según ha relatado Borràs al acabar el encuentro: "Se ha mantenido en el terreno genérico".

Los socialistas incluyeron a los independentistas catalanes en la ronda de contactos con los grupos por "cortesía parlamentaria" –solo Vox y Bildu quedaron fuera– y, tras el portazo de PP, Ciudadanos, UPN y Coalición Canaria, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, admitió que los socialistas miran ahora a ERC y también a JxCat.

"No hemos venido a bloquear nada, hemos venido a desbloquear el diálogo. Este es un conflicto político que quien dirija el Estado español no puede hacer oídos sordos y hay que resolverlo políticamente", ha expresado Borràs, para quien lo que han "obtenido del PSOE es una negativa permanente". En ese punto, la portavoz de JxCat ha recriminado que su grupo solo tenga cuatro diputados a pesar de que los catalanes le dieron una representatividad se siete escaños el 28A. Borràs considera que es una "vulneración de derechos" que los tres diputados presos estén suspendidos. Aún así Lastra y las representantes de la formación independentista se han emplazado a seguir hablando.

Tanto Borràs como Míriam Nogueras han recordado que la suspensión de esos tres parlamentarios supone una abstención en la práctica y han asegurado que, por ahora, mantendrán sus actas de diputados.

La otra condición que pone JxCat es que se aborde una solución al "conflicto político". "Nosotros somos los del diálogo", ha dicho la portavoz, que ha recordado las palabras de los dirigentes procesados en la fase final del juicio. "Necesitamos que haya alguien al otro lado", ha concluid Borràs, que se ha negado a dar un "cheque en blanco" a Sánchez: "Ya los hemos concedido, no vamos a hacerlo más. Lo hicimos en la moción de censura y nos encontramos en la situación en la que estamos".