Puigdemont designa a Quim Torra como nuevo candidato a president

Carles Puigdemont ya ha elegido el nombre destinado a sucederle, al menos formalmente, al frente de la Generalitat. El president cesado ha comunicado que el diputado independiente de Junts per Catalunya (JxCat) Quim Torra es el nuevo candidato a president de la Generalitat. La mayoría independentista espera culminar con Torra la investidura de un president tras cuatro meses de candidatos vetados por el Tribunal Constitucional o el Supremo.

En un discurso emitido a través de su canal de Youtube, Puigdemont ha dejado claro que Torra no será un president al uso, sino que su etapa en la Generalitat estará marcada por las consecuencias de la legislatura anterior. Así, ha enmarcado la presidencia de Torra en una "periodo de provisionalidad" debido a las condiciones que, a su juicio, "ha impuesto el Estado", como por ejemplo los exconsellers presos, los "exiliados" y la "amenaza permanente del 155".

"En ningún caso podemos hablar de etapa definitiva", ha zanjado Puigdemont. De esta forma, el president cesado aúpa a Torra pero deja claro la intención de que sea algo transitorio mientras JxCat intenta culminar su objetivo de restituir las condiciones anteriores al 155 y al propio Puigdemont en la presidencia. Esto último parece difícil a medio plazo habida cuenta de que el Constitucional ha suspendido un mínimo de cinco meses la reforma en la ley de la presidencia que permitiría la investidura a distancia de Puigdemont. Y JxCat no se plantea por ahora un escenario de desobediencia abierta al TC.

Puigdemont también ha tenido un mensaje para el Gobierno de cara a esta nueva etapa "provisional". El expresident, que permanece en Berlín a la espera de si el tribunal de Schleswig-Holstein lo extradita a España por malversación tras negar la rebelión, ha pedido "un cambio de actitud" al Gobierno para abordar la cuestión catalana y que abandone su "estrategia de ahogo a Catalunya".

Puigdemont ha confiado en que Torra pueda formar Govern "de forma inmediata" y ha instado al Estado a que no repita el "bloqueo sistemático" de los anteriores intentos de investidura. Se refería Puigdemont al veto que el Constitucional impuso a su investidura a distancia en enero y a la doble negativa del magistrado Pablo Llarena a dejar salir de la cárcel a Jordi Sànchez para ser votado como president, así como al encarcelamiento de Jordi Turull tras la primera sesión de investidura.

De cara al programa que pueda desplegar Torra, Puigdemont ha instado a que en primer lugar el nuevo Ejecutivo "mitigue" los efectos del 155 "para recuperar políticas, personas e inversiones injustamente suspendidas, cesadas y paradas". En la parte más dura de su discurso, ha pedido al nuevo Govern "resarcir a las personas que han sufrido la venganza del Estado".

A diferencia de Puigdemont y los otros dos candidatos fallidos, Jordi Sànchez y Jordi Turull, Quim Torra no está imputado en ninguna causa judicial, por lo que, si no hay un giro de última hora, será investido por el Parlament como el 131 president de la Generalitat. Debido a la abstención de la CUP, Torra no podrá ser investido en primera votación sino que tendrá que esperar a la segunda. Le respaldarán los 66 votos que suman JxCat y ERC, uno más que los votos de toda la oposición, que votará en contra de su investidura.

Torra ha aceptado, en sus propias palabras, "el encargo del president legítimo Puigdemont". En su discurso, Puigdemont ha instado a Torra a "defender nuestras competencias y recursos", así como a mostrarse "fiel" y "garantizar el mandato del 1 de octubre". "Debe dar apoyo a los presos y esclarecer las responsabilidades de quien no ha respetado nuestros derechos", ha pedido el president cesado al nuevo candidato.

Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país l'encàrrec del President legítim de Catalunya @KRLS i de la resta dels meus companys de @JuntsXCat



Visca Catalunya! pic.twitter.com/6eAVknRgap — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 10 de maig de 2018

El calendario no da tregua. Minutos después del discurso de Puigdemont, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que realizará este viernes una ronda de consultas telefónica con los grupos de la oposición antes de proponer formalmente a Torra.

Los grupos independentistas manejan como posibles fechas del debate de investidura el sábado (primera votación) y el lunes (segunda), aunque también es posible que todo se retrase 48 horas y Torra no sea definitivamente investido hasta el miércoles. En cualquier caso, será antes del 22 de mayo, fecha marcada en rojo en el calendario independentista ya que se precipitarían nuevas elecciones si no hay president, algo que el propio Puigdemont ha llamado a evitar.