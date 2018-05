El TSJC tumba el intento de Ciudadanos para suspender la toma de posesión de Torra

La toma de posesión de Quim Torra president de la Generalitat ha recibido la luz verde del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La sección 5ª de la sala contenciosa administrativa ha desestimado la petición de Ciudadanos, que reclamaba suspender la toma de posesión, en la que Torra no mencionó al rey ni a la Constitución, por ser "ilegal" y "no ajustada a derecho".

El TSJC despacha las pretensiones de Ciudadanos en un auto de cuatro páginas, que no es recurrible. Los magistrados desestiman la medida urgente que había solicitado el grupo parlamentario de C's para suspender de forma provisional la eficacia del acto de toma de posesión de Torra. El procedimiento, con todo, no queda cerrado: ahora será el turno de la Generalitat para presentar sus alegaciones. Hace dos años, cuando Puigdemont usó la misma fórmula que Torra, el TSJC terminó avalando la toma de posesión.

Los togados niegan, como sostenía C's, que la toma de posesión de Torra sin citar la Constitución produzca "efectos de difícil o imposible reparación". "No cabe atribuir al acto recurrido [la toma de posesión] efecto alguno que sea irreversible", zanja el TSJC, que añade, que "en cualquier caso", si hay algún daño de difícil reparación, se produciría a partir del ejercicio del cargo de los consellers, algo que, recuerdan, todavía no se ha producido porque su nombramiento no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).