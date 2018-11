Torra ve humillante "vender como gesto" la rebaja a sedición de la Abogacía del Estado en el juicio al 'procés'

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado que es humillante "vender como gestos" las peticiones de penas que haga la Abogacía del Estado este viernes para los líderes soberanistas que serán juzgados próximamente. En un apunte en Twitter, Torra ha señalado: "La última de las humillaciones es pretender vendernos 'gestos' que no son sino agravantes de las posiciones iniciales".

Torra ha añadido: "Nos enfrentamos a lo intolerable para un demócrata; a lo inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado".

Ha lanzado este mensaje enlazando un tuit del abogado Gonzalo Boye, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros en el extranjero, en el que apuntaba que acusar por sedición en lugar de por rebelión "no es un gesto sino una trampa para legitimar un proceso judicial impropio de cualquier Estado democrático".

"El 20-S y el 1-O solo se produjeron hechos que toda democracia debe tolerar... Libertad de expresión, reunión y manifestación", ha añadido Boye.

Por su lado, la familia del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha augurado que la Fiscalía pedirá este viernes "tanto tiempo de prisión como pueda" para los responsables del proceso soberanista en Catalunya que serán juzgados en invierno.

En una entrevista este viernes en Rac1, la esposa del consejero, Neus Bramona, y el padre de éste, Artur Junqueras, han explicado que el republicano "cree que pasará años en prisión", aunque está fuerte de ánimo. Bramona ha dicho que para protegerse anímicamente prefieren pensar que su encarcelamiento "durará y durará", y ha apuntado que, aunque acabara pronto, nadie les podrá devolver el tiempo perdido.

El padre de Junqueras ha afirmado que su hijo no valoró irse al extranjero y estaba muy decidido "a quedarse aquí, acompañar a su pueblo y no dejarlo por nada", ya que pensaba que era la mejor manera de cumplir con su deber. Bramona ha dicho que no le sorprenden las personas que han ido a visitar al republicano en prisión, sino las que no han ido, y aunque no ha dado nombres ha asegurado que tiene "una lista hecha".

Además, ha negado que los políticos presos tengan privilegios, y ha asegurado que ella solo ve a Junqueras seis horas al mes: "Tienen los mismos derechos y deberes que los otros presos", ha afirmado.