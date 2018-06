Torra responde por carta a Arrimadas que el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat no es partidista

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido este viernes a la jefa de la oposición Inés Arrimadas por carta que el lazo amarillo emplazado en la fachada de la Generalitat no es un símbolo partidista sino "a favor de la democracia, libertad y derechos de la ciudadanía". Torra ha emplazado además a la líder de Ciudadanos a un diálogo sin condiciones, después de que ella se negara a reunirse si no retiraba el símbolo por los presos.

La polémica por el símbolo que reclama la libertad de los políticos catalanes ha embarrancado la ronda de contactos que el nuevo president de la Generalitat desea mantener con el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias. Arrimadas, con quien Torra quería verse en primer lugar, puso como condición la retirada del lazo, algo a lo que este jueves se negó la portavoz del Govern. "El lazo se retirará cuando los presos políticos vuelvan a casa", aseguró Artadi.

En el mismo sentido se ha expresado Torra en la carta dirigida a Arrimadas. "En nuestro caso no ponemos ninguna condición al diálogo", le afirma, "no le pediremos ni a usted ni a su partidos que renuncien a su proyecto político para poder establecer un diálogo reposado y respetuoso". Con estas palabras, el president de la Generalitat emplaza a Arrimadas a reunirse "en las próximas horas", para poder hablar "de cualquier cosa que considere oportuna y en el formato que considere oportuno".

Arrimadas, por su parte, ha reiterado que no acudirá a reunirse con Torra por considerar que continúa "amenazando a millones de catalanes" con la independencia. Sobre el lazo amarillo ha indicado que es "excluyente" por lo que no acudirá al Palau hasta que no se retire. Al parecer de la líder constitucionalista, la aplicación del artículo 155 no ha servido para el propósito de evitar que el proceso independentistas continúe, razón por la que ha pedido al Gobierno de Sánchez que intervenga.

Mientras este intercambio de declaraciones sucedía, el president Torra mantenía la primera de las reuniones con los líderes políticos, que ha comenzado por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Este lunes recibirá también a Xavier Domènech, de Catalunya En Comú Podem.