Las entidades soberanistas avisan a Puigdemont y Junqueras: "Basta de peleas internas y de simbolismo"

Inesperado recado de las organizaciones del independentismo de base a las formaciones políticas. La ANC y Òmnium han aprovechado el acto central de la Diada de este año para exigir a los partidos que abandonen las batallas internas y el simbolismo y se centren en confeccionar una propuesta estratégica conjunta para llegar a la independencia.

"No podemos seguir esperando a los partidos para retomar el camino mientras cada día vemos renuncias y divisiones que crean frustración. Tenemos presidents simbólicos, leyes simbólicas, gobiernos simbólicos… ¡No somos un país simbólico!", ha asegurado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. "Estamos hartos de la división y la táctica y exigimos ya una estrategia", ha dicho.

Paluzie ha pedido además a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras que se lean "cada uno los libros del otro" y hagan "una propuesta conjunta". "El libro que queremos leer es el que lleve vuestras dos firmas", ha continuado, "nosotros os podemos ayudar, pero si no os ponéis a ello la paciencia de la gente no durará par siempre", ha advertido. Por esta razón, la líder de la Assemblea ha asegurado que toca al independentismo de calle "ponerse en marcha y tomar la iniciativa".

En el mismo sentido, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri ha asegurado que el independentismo ya ha tenido "suficientes peleas y debates estériles". "Aunque hemos llegado más lejos que nunca, tenemos la sensación de que los peores enemigos somos nosotros mismos", ha afeado Mauri, que ha avisado que el independentismo civil ya ha demostrado en anteriores ocasiones que cuando los políticos no responden a sus demandas, les acaban pasando por encima.

El dirigente de Òmnium ha afeado a los partidos haber caído en "la disputa interna permanente" y en haberse "dejado llevar por los intereses propios" que a su juicio no representan lo que pide el independentismo no adscrito a los partidos. "La ciudadanía sabrá ponerse adelante, como ya lo hizo en 2010 o en 2017", ha avisado, "porque esto no va de unos contra otros sino de hacerlo juntos".

Mauri ha reclamado a los partidos que se centren en los "consensos que suman al 80%" de los catalanes, como a su juicio son la reivindicación de la autodeterminación y la amnistía. Precisamente Òmnium ha celebrado por la mañana un acto centrado en estas dos reivindicaciones, al que han asistido representantes de todos los partidos independentistas y, también de Catalunya en Comú. En ese contexto, el vicepresidente de la entidad había reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez buscar "una solución al conflicto", que pasase por la amnistía para las cerca de 3.000 personas que cuentan como "represaliados" desde el inicio del procés.