Los presos del procés, antes de volver a prisión: "La solución pasa por la amnistía y la libertad"

Reivindicación de los presos del procés a las puertas de la cárcel de Lledoners justo antes de tener que entrar de nuevo entre rejas sin saber cuándo podrán volver a salir. Los presos se han reafirmado en su ideario independentista, han reclamado la amnistía y han cargado contra la Fiscalía y el Tribunal Supremo después de que la jueza de vigilancia penitenciaria haya suspendido el tercer grado, equivalente a la semilibertad, de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn.

Los presos han reingresado en Lledoners pasadas las 20:15h. entre gritos de "no estáis solos" y "libertad" por parte de centenares de manifestantes que se han concentrado en los aledaños de la cárcel para acompañarlos. Los líderes del procés vuelven a su situación penitenciaria del pasado mes de octubre, cuando fueron condenados por sedición: prisión estricta sin flexibilización alguna. En los próximos días, previsiblemente, la Justicia también suspenderá el tercer grado respecto a Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull y Jordi Turull.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado desde las puerta de Lledoners que "no renunciará a nada" y que las convicciones de los presos "están más fuertes que nunca". "No queremos soluciones individuales, la solución pasa por la amnistía y la solución dialogada al conflicto", ha agregado. "Los que hoy nos encierran otra vez nos querrían divididos, violentos y frustrados, pero hoy somos un pueblo unido, pacífico y en pie para luchar por la libertad y la justicia", ha proclamado Cuixart.

"Desguazan el estado de derecho para abatir lo que nosotros representamos", ha lanzado el exconseller Josep Rull (JxCat), que ha advertido a la Fiscalía que por mucho que plantee la "reeducación" de los presos, los líderes del procés seguirán defendiendo "la libertad de Catalunya". "No podemos tirar la toalla, el Estado culmina la represión y quiere ahogar cualquier esperanza pero no lo conseguirá", ha resaltado Jordi Sànchez (JxCat).

"¿Si durante 40 años de formación del espíritu nacional no tumbaron a este país, se creen que con cuatro cursos de reeducación lo harán?", se ha preguntado el exconseller Jordi Turull (JxCat), que ha recordado a Forcadell y Bassa: "Si para nosotros la prisión es dura la de las mujeres lo es todavía más".

Turull también ha hecho una llamada al independentismo para superar sus divisiones inter recuperar la unidad estratégica. "No hace falta que nos den una hostia para que vayamos a la una para avanzar. Hasta que no tengamos la independencia no saldremos de esta. ¡Gas a fondo!", ha aseverado.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras (ERC) ha afirmado que su vuelta a prisión se produce porque el Estado "tiene miedo porque sabe que en las urnas ganamos nosotros". "Llevaremos a este país a la libertad, la democracia y la autodeterminación", ha agregado. "Si alguien cree que tenemos miedo, se equivoca. Seguiremos luchando desde la cárcel por la libertad", ha dicho el exconseller Raül Romeva (ERC).

"Lo ocurrido hoy es una demostración de lo que nos queda por conseguir. Estamos en una lucha larga que no tenemos que abandonar, haremos los esfuerzos que haga falta para lograr la autodeterminación", ha afirmado el exconseller Joaquim Forn (JxCat).

Por su lado, en una declaración institucional, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tildado de "autoritaria" a la Justicia y ha emplazado al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a "frenar las hostilidades contra el independentismo" antes de retomar la mesa de diálogo. "La Justicia española sigue el modelo de China y Turquía. El Poder Judicial y la monarquía están carcomidos por dentro y buscan distraer a todo el mundo con el independentismo como objetivo", ha zanjado.