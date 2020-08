La primera jornada de cribado masivo en Barcelona detecta un 3% de contagiados sin síntomas

Quince de las 485 personas sin síntomas de COVID-19 que se sometieron este sábado a pruebas PCR en el barrio barcelonés de Torre Baró han resultado positivas. A la espera de conocer las cifras del domingo, el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha calificado de "éxito" la participación del vecindario en la campaña, que en Barcelona ha detectado un porcentaje del 3% de contagiados 'invisibles', mayor que el localidades como Sabadell, Terressa o Ripollet la semana pasada.

En vista de buena acogida de los ciudadanos y del porcentaje de detección obtenido, Argimon ha asegurado en una entrevista para RAC1 que Salut tiene previsto extender la campaña de cribado masivo a otras tres localidades en los próximos días, aunque no ha detallado cuáles serán. Uno de los puntos en los que sí está previsto que llegue la campaña es el barrio de Ca n’Oriac en Sabadell. También a partir del lunes se harán cribados masivos en el barrio barcelonés del Maresme, en la zona del Besòs.

Tras pasar por varios puntos de la geografía catalana, este fin de semana las pruebas PCR masivas han llegado a Barcelona comenzando por el barrio de Torre Baró, una zona popular del distrito de Nou Barris donde la tasa de contagios había crecido recientemente hasta triplicar la media de la ciudad. El departamento de Salut se había preparado para hacer hasta 800 pruebas en el barrio, una cifra que de lograrse supondría realizar PCR a uno de cada tres vecinos.

Hasta el momento los cribados masivos se han desplegado en zonas donde hay brotes activos confirmados e identificados pero, también, en lugares donde la tasa de contagios comienzan a crecer aunque aún no se pueda hablar de rebotes de contagios. Las pruebas persiguen encontrar a personas contagiadas pero que no han experimentado síntomas, bien porque aún no se han manifestado o bien porque son portadoras asintomáticas, y que por lo tanto no acuden a los centros de salud.

La detección de este tipo de casos funciona de forma similar a las que acuden a la sanidad primaria. Una vez confirmado un positivo, la persona queda aislada y sus contactos son avisados para que haga lo mismo. De esta forma se intentan romper las cadenas de transmisión antes incluso de que se manifiesten los primeros síntomas. Por esta razón las autoridades sanitarias insisten en que si ya se tienen síntomas hay que acudir de inmediato a los centros de salud.

El secretario de Salut Pública ha insistido este domingo en que la detección, sea mediante cribados masivos o bien en los centros de salud, son insuficientes para evitar la propagación del virus, ya que la clave es la capacidad de las personas de aislarse. Para ello, Argimon ha reclamado que las administraciones dispongan ayudas públicas para que las familias puedan confinarse sin temor a perder trabajos e ingresos.