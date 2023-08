Rubius y TheGrefg bromean sobre la obligación de saber catalán para vivir en Andorra: “Visca el Barça, pamtumaca”

Un cursillo de catalán emitido en directo en Twitch en el que participen youtubers españoles como TheGrefg o el Rubius podría ser una realidad en los próximos meses. Por ahora, es una de las bromas que han sacado a colación ambos mientras comentaban la noticia de la semana en Andorra, el país en el que residen por razones fiscales, y que les afecta directamente: el gobierno local exigirá un mínimo de conocimiento de catalán a todos aquellos que quieran obtener un premiso de residencia o renovarlo.

“¿Te imaginas ser el primer youtuber que echan de Andorra por suspender el examen?”, bromeaba TheGrefg en un directo de Twitch frente a sus miles de seguidores, a los que empezó interpelando: “¿Cómo véis si a partir de ahora parlo una miqueta de català en algunos trossets del stream? Si parlo català me entendéis, ¿no? Esta nit me gustaría dinar un formatge con pernil ibèric con pa amb tomàquet, ¿vale? ¿Se entiende? Esto es francés, la mare que em va parir. Me quejaré en catalán para ir cogiendo el temita”. TheGrefg hace seis años que vive en Andorra.

Durante unos minutos el youtuber de 26 años, de nombre David Cánovas, ha ido comentando algunos de los detalles de la medida, que se prevé que esté en vigor en 2024. En síntesis, se pedirá un nivel inferior al A2, que es el básico. “Me cago en la puta, nos echan de Andorra. Me tendré que pirar a Miami”, comentaba el youtuber mientras leía los detalles. Si no se tiene el nivel citado, quines opten al permiso de residencia deberán hacer un cursillo de 30 horas.

“30 horas de streaming”, para TheGrefg, que ha bromeado con retransmitirlas en directo. “¿Os gustaría que hiciera los cursos online en directo? Aprendiendo catalán para que no me echen de Andorra”. De forma parecida, el Rubius ha bromeado con que podrían hacer todos streams yendo a clase juntos. Además de estos dos, en el país pirenaico hay muchos otros creadores de contenido que se han trasladado allí por tener una política fiscal más laxa. Se trata de AuronPlay, Vegetta o WillyRex, todos ellos con millones de seguidores.

Al igual que su colega, el Rubius también ha tirado de humor en sus comentarios y ha soltado palabras tópicas en catalán. “Vivir aquí tres años hace que se te peguen cositas: Visca el Barça, pamtumaca, escolta, la finestra…”, ha enumerado. Pero también ha asegurado, algo más serio, que no tiene inconveniente en aprender el idioma, al contrario. “A mi me hypea. Si me obligan, lo voy a hacer. Me hace ilusión aprender un cuarto idioma”, ha afirmado. “Solo espero que no sean clases físicas, porque me da ansiedad social”, ha proseguido, insistiendo en que él no se quejará y que no lo ve algo negativo “como lo pintan los medios”: “Encantado de hacer el curso”.

TheGrefg, que le ha dedicado un cuarto de hora de su directo al tema, también ha dejado alguna opinión más allá de las habituales chanzas. “Si hay que aprender, lo aprendes. Dificultan mucho más [el hecho de trasladarse a Andorra] los 50.000 pavos que tienes que poner para constituir una empresa que aprender un mínimo de catalán, pero poco a poco va dificultando”, ha expresado.