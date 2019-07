ASAJA gana el segundo recurso contra los Planes de Gestión de tres zonas ZEPA

"La anulación se refiere al Decreto y a la Orden impugnada, por un vicio de publicación de los mismos y, más concretamente, respecto a la Orden, en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado, de manera que la validez del Plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial", explica la sentencia.

Según ASAJA en la publicación de las disposiciones se hace referencia a actos y documentos que no han sido objeto de publicación, remitiéndose a la página web de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no al Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La Asociación señala que esa misma técnica se utilizó en la previa Orden 63/2017 que ya ha impugnado la Jurisdicción Contenciosa.

"Sin esa publicación completa e íntegra, tanto del Decreto como de la Orden, incluyendo los anexos y los límites geográficos, los hábitat de las especies, así como la planimetría detallada, y el resto de su contenido íntegro, la norma no puede ser exigible ni eficaz", señala la Asociación. "Puede entenderse la inclusión la página web del Gobierno de la Junta de Castilla- La Mancha de los documentos anexos asociados al Decreto y a la Orden, como medio para dar un conocimiento más accesible y/o rápido pero en modo alguno puede suplir la exigencia de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por más que se afirme que los documentos incluidos en la página web son inalterables o en ellos conste la firma electrónica de la autoridad competente", recoge la sentencia.

Asaja Castilla-La Mancha ha explicado que tanto en el primer recurso como en el segundo la Justicia ha tomado en consideración la primera de las motivaciones presentadas por la organización agraria, que argumentaba que las normativas no fueron publicadas correctamente y, por ello, la Justicia ya no ha valorado el resto de motivos, de los que el Tribunal cita solo dos de ellos: que tenía que haberse publicado como Decreto y no como Orden, y que la normativa no incorpora la memoria económica, ambas reconocidas por el Tribunal.