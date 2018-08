La Asociación Cultural Antitaurina se movilizará en Ciudad Real contra una "tradición anacrónica"

La Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real ha convocado una concentración el próximo domingo 19 de agosto "con motivo de los 18 toros que morirán entre los días 17 y 19 en nuestra ciudad". Está sido apoyada por más de una veintena de asociaciones y entidades de la provincia y algunas estatales, tanto de ámbito social como de protección animal.

El acto consistirá en una manifestación que saldrá a las 20.45 horas desde el pasaje de la Merced, pasando por calle Toledo, calle Espino, hasta llegar a la plaza de toros. Posteriormente, se celebrará una concentración y una 'performance' a las puertas de la plaza coincidiendo con la salida del coso de la afición taurina.

La asociación ha cambiado la fecha de la iniciativa -se preveía para el sábado 18 de agosto durante la entrada de los espectadores al coso taurino. Sin embargo, explican, "para impedir que ejerzamos nuestra libertad de expresión", el Ateneo Taurino celebrará los tres días de la feria concentraciones frente a la puerta -en el mismo horario solicitado por la asociación- "por lo que la Subdelegación del Gobierno nos cambió de sitio al otro lado de la ronda, donde nadie nos veía ni nos oía".

"Lo que no se esperan es que, si no es a la entrada será a la salida cuando nos escuchen, y cuando le demos voz a tantos inocentes", sostiene la Asociación que además denuncia que "el permiso pedido por el Ateneo Taurino es ilegal", al no respetar los plazos previstos en la ley para solicitar la celebración de reuniones en lugares de tránsito público.

"Esto lo comunicamos a la Subdelegación del Gobierno, ya que ese permiso es ilegal y nosotras sí lo entregamos en un plazo legal, pero igualmente nos lo denegaron" y, añaden, "la única alternativa era ir a Albacete al Tribunal Superior de Justicia con un o una abogada, pero era demasiado caro para nuestra asociación".

El año pasado ya celebraron una iniciativa similar a la que acudieron entre 120 y 150 personas. En esta ocasión, hacen un llamamiento a la participación porque "en Ciudad Real somos miles y miles las personas que rechazamos estas tradiciones sangrientas y anacrónicas, es hora de salir a la calle y luchar por ellos".