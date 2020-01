El alcalde de Cabanillas recibe el premio a la peor conducta ambiental y alega que es "injusto"

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas recibió el premio a la peor conducta ambiental 'Atila', concedido por Ecologistas en Acción Guadalajara en su gala anual. Se trata de un gesto "poco usual" defienden desde el Ayuntamiento. Salinas intervino al recibir el premio, y en su discurso defendió la actuación municipal en este proyecto, alegando que es un "premio injusto, que se concede al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo desde un profundo desconocimiento". "Para no estar nominado a este “Premio Atila”, a lo mejor la nominación que hubiera tenido que soportar como alcalde es la de una querella por prevaricación, por no cumplir con mi obligación", afirmó.

Ecologistas en Acción concedió el premio al Consistorio por "la promoción del nuevo polígono industrial ST-31 ubicado entre la N II y el río Henares, que destrozará de forma irreparable el bosque de ribera del río Henares, uniéndose a la destrucción que se ha hecho de este entorno a su paso por Guadalajara, además de establecerse sobre unos suelos agrícolas muy fértiles y bien conservados". La organización asegura que "supondrá un deterioro paisajístico, aumento de producción de residuos y de consumo hídrico, entre otro graves e irreversibles impactos.". Ecologistas también ha lamentado que García Salinas "intentase explicar las motivaciones, tal vez sin respetar las formas, ni el tiempo concedido para su explicación".

Sin embargo, han agradecido expresamente su presencia: "Sabemos que es muy difícil recibir críticas como la que supone el premio Atila". Los tres premios a la buena conducta ambiental fueron para los Agentes Medioambientales de Guadalajara, que recibieron el premio María José Gallego; el IES Aguas Vivas, que recibió el premio José Luis Sampedro y el agricultor ecológico Francisco Martín, que recibió el premio Ramón Fernández Durán.

Cinco aspectos del "injusto" premio

En su alocución, el alcalde de Cabanillas ha señalado que hay cinco razones para considerar injusto el premio 'Atila'. De este modo, recordó que el Polígono ST-31 "no está promovido por el Ayuntamiento", como señala la nominación, sino por un particular. Igualmente, defendió que el terreno es de carácter terciario y que no se ha realizado ninguna recalificación por parte del ayuntamiento. Por otra parte, señaló que nadie presentó alegaciones ni solicitó reunirse con él para tratar el tema, además de que el futuro polígono cuenta con "consenso político absoluto" en Cabanillas del Campo. Finalmente, señaló que el proyecto ha sido sometido a un "largo procedimiento" de evaluación de impacto ambiental.

Educación ambiental

"Como colofón" a las campañas de 'Educación Ambiental, Educación fundamental' del año 2019, que durante la última campaña impartió Ecologistas en Acción en 15 institutos de la provincia, con una asistencia de más de 3.600 alumnos, se entregaron los tres premios a los mejores trabajos presentados en la misma. Cada uno de ellos estaba dotado con un diploma acreditativo y un premio en material escolar de 100€. Estos premios fueron para alumnos del I.E.S Sagrada Familia de Sigüenza y al I.E.S. Castilla de Guadalajara.

Entre las autoridades y políticos que han asistido, han "agradecido" la presencia de la concejala del Ayuntamiento de Guadalajara Dª María Angeles Garcia, aunque "sintieron la ausencia de otros miembros" del Ayuntamiento de Guadalajara y también "echaron de menos" la presencia de representantes de la Junta de Castilla-La Mancha. "En este caso se han debido priorizar las nominaciones al Atila, que el reconocimiento de un cuerpo que se merece todo nuestro respeto", han criticado en relación al premio recibido por los Agentes Medioambientales, cuerpo que depende de la Junta de Comunidades.