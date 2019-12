"Casado ha puesto en un apuro a Paco Núñez" tras anunciar movilizaciones por el trasvase

"Pablo Casado ha puesto en un apuro a Paco Sánchez", afirmó la portavoz regional, Blanca Fernández, después de que el presidente del PP nacional anunciase movilizaciones para "blindar" el trasvase Tajo-Segura. En este sentido, la socialista ha criticado que el PP no está mirando "por los intereses de Castilla-La Mancha" ni tampoco está teniendo en cuenta "criterios científicos, técnicos y de sostenibilidad".

La portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page ha ido más allá y ha afirmado que el Partido Popular actualmente está pensando en "cómo arrebatarle la hegemonía a Vox", la fuerza más votada en Murcia en las últimas elecciones generales, algo que, recalcó, le "pesa al PP de Casado". "Sólo mira el trasvase desde una perspectiva electoralista y no desde la que hay que mirar porque el Tajo no da más de sí", afirmó Fernández. El PP de Castilla-La Mancha aún no se ha pronunciado al respecto.

"La situación hídrica está provocando que nuestros ganaderos y agricultores lo estén pasando mal", recalcó Fernández, que afirmó que, la situación está "lastrando la economía" de muchas personas en la región, especialmente en la zona de La Mancha. "Para nosotros no es agradable", señaló la portavoz. "Agua para abastecimiento humano, sí, pero para regadío descontrolado no", recalcó Fernández, que señaló que lo que hay que hacer es buscar soluciones sostenibles en el tiempo que "no supongan un saqueo permanente al Tajo".

Tres ejes de Gobierno

Fernández aprovechó la última rueda de Consejo de Gobierno para hacer un balance conciso del 2019, en el que recalcó que las acciones del Ejecutivo se están llevando a cabo en torno a tres ejes: la igualdad de género, la sostenibilidad y el reto demográfico. En este sentido, recordó, por ejemplo, que el Instituto de la Mujer contará con su mayor presupuesto a partir del año que viene, y resaltó la aprobación de la Ley de Economía Circular, acompañada del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

"Hemos sido proactivos: se han aprobado seis leyes en seis meses y hay tres más para aprobarse", recordó la portavoz regional, algunas con el apoyo de la oposición y otras no. En este sentido, ha querido hacer una reflexión acerca de la mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales. "No queremos que sirva para hacer un rodillo, queremos ir gobernando con la sociedad y tenderle la mano a la oposición porque no hay nada peor que que una mayoría absoluta se nos suba a la cabeza", aseveró.

En cuanto a las críticas que ha recibido en este sentido el PSOE por parte de la oposición, en concreto del PP, ha avertido a los 'populares' de que la "matraca de siempre no vale todo el tiempo" y les ha recomendado que se "actualicen". "Harían bien en hablar de los problemas de la gente y no repetir machaconamente eso, es evidente que el gobieno está abierto a dialogar", zanjó. Finalmente, destacó que ahora, tras cuatro años de "reconstrucción de los servicios públicos", es la "hora de su fortalecimiento".