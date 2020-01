Castilla-La Mancha pedirá al nuevo Gobierno más capacidad de evacuación energética de fuentes renovables

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la región planteará al próximo Gobierno de España la necesidad de contar con más capacidad de evacuación energética procedente de fuentes renovables, puesto que "nos podemos encontrar con el problema de que producimos energía que después no podemos trasladar a la red", ha explicado.

Así lo ha dado a conocer en Puertollano (Ciudad Real) durante la inauguración de la nueva planta de generación de energía con biomasa ‘Biollano-50 MW’, que la compañía Ence ha instalado en el antiguo emplazamiento de la central de carbón de Elcogas. En este contexto, García-Page ha anunciado que será "una de las primeras gestiones" que lleve a cabo su Ejecutivo con el nuevo Gobierno de España.

El presidente autonómico ha recordado que esta comunidad autónoma produce el doble de la energía que consume, en conjunto, en toda la región y es "de sentido común", ha proseguido, "que a los que vamos muy por delante en la producción de energía, al menos nos faciliten una mayor capacidad de evacuación energética".

En concreto, la propuesta del Ejecutivo castellano-manchego irá encaminada a solicitar la evacuación de 8.500 megavatios procedentes de energías renovables generadas en 17 plantas de producción del territorio regional, permitiendo la creación y sostenimiento de miles de puestos de trabajo.

Compromiso con la conversión energética y la sostenibilidad

El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado además que Ence vaya a "doblar" la planta de biomasa que el propio García-Page ha inaugurado esta mañana, algo que "no solo no pasa todos los días, sino que muchas veces no pasa todos los años". En este sentido, ha aplaudido la iniciativa de la compañía para levantar una planta gemela que va a suponer "un camino de esperanza, orgullo y satisfacción para los que creemos en la sostenibilidad y para los que creemos y queremos a Puertollano".

Biollano, que ya se ha acoplado a la Red Eléctrica, ha supuesto una inversión cercana a los 100 millones de euros y se estima que permitirá mantener hasta 1.300 puestos de trabajo sostenibles y, fundamentalmente, rurales. Biollano producirá unos 325.000 megavatios hora (MWh) de electricidad al año y se abastecerá, principalmente, de residuos agrícolas que no se destinen a consumo animal, tales como orujillo, sarmiento, olivo y demás restos forestales y leñosos.

Planta de biomasa en Puertollano Ence

La conversión de centrales térmicas alimentadas con carbón en plantas de generación de energía renovable a partir de biomasa, como ocurre en Biollano, permite aprovechar las instalaciones para darles una nueva vida, más sostenible y de futuro. Además, se reduce la quema incontrolada de rastrojos agrícolas y se contribuye a la reducción de emisiones de gases a la atmósfera.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado, en esta inauguración, por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero y la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez.