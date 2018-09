Cospedal anuncia que deja la presidencia del PP de Castilla-La Mancha

María Dolores de Cospedal ha anunciado este viernes que abandona la presidencia del PP de Castilla-La Mancha. La dirigente popular ha hecho público el anuncio tras la Junta Directiva Autonómica para convocar el Congreso Extraordinario en el que se elegirá al nuevo líder de la formación, previsto para el 7 de octubre.

Cospedal, presidenta del partido desde 2006, ha confiado en que el nuevo dirigente de la formación lleve de nuevo al Partido Popular a gobernar la comunidad autónoma. Con la voz quebrada, la todavía presidenta del PP regional ha reconocido que "no ha sido fácil" tomar la decisión de no continuar al frente del partido, y aunque ha enumerado todos los cargos que ha ostentado desde que empezara a liderar la formación regional hace doce años, ha dicho: "Lo que ha sido lo más importante y lo que más ha llenado mi corazón ha sido ser la presidenta del partido en Castilla-La Mancha".

Cospedal ha admitido que este no ha sido "un paso fácil" para ella, ya que "todo proceso de cambio produce un cierto vértigo pero os aseguro que el PP de Castilla-La Mancha está más que preparado para asumir esta transición y para salir reforzado". Sin embargo, ha pedido al partido que "seamos leales entre nosotros" y que "no se dejen manipular por quienes intentarán ver en este proceso una oportunidad para dividirnos", aseguró.

A los miembros de la Junta Directiva del PP les ha pedido también que sean capaces de mirar "antes que nada" por los intereses del partido, dejando claro que "si a nuestro partido no le va bien, no le irá bien a ninguno, de eso que no os quepa ninguna duda". En cuanto a las próximas elecciones, ha afirmado que será el PP quien las gane en Castilla-La Mancha, pero también ha advertido de que no se ganan con "el piloto automático": "Ganaremos porque tenemos una idea de país, y estamos unidos detrás de unos valores de libertad, justicia e igualdad de oportunidades, porque creemos en el espíritu emprendedor de los castellano-manchegos que es santo y seña de nuestra tierra".

También ha tenido palabras para los partidos que gobiernan actualmente la Junta de Comunidades: "Castilla-La Mancha no puede ser el feudo del PSOE y de Podemos, a costa de su crecimiento, de la creación de empleo y de la calidad de sus servicios públicos", proclamó y volvió a recordar que fueron "pactos de perdedores los que nos arrebataron los gobiernos".

Europa Press

Francisco Núñez confirma su candidatura para presidir el PP

El presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, ya ha anunciado su candidatura para ser el sucesor de Cospedal en el cargo. Así lo han confirmado fuentes 'populares' a eldiarioclm.es, después de que Núñez lo comunicase al partido. El político es también alcalde de Almansa y diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. El Congreso Extraordinario que elegirá al próximo presidente de los 'populares' se celebrará, de hecho, el 7 de octubre en Albacete.

Tirado anuncia que se retira de la carrera sucesoria

El secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha anunciado que da un paso al lado en la carrera sucesoria en el PP castellano-manchego en busca de "la unidad del partido y la renovación".

Así lo ha avanzado Tirado en la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, presidida por la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, que se celebra este viernes en Toledo.

Pablo Casado agradece la "brillante labor"

Hoy @mdcospedal ha anunciado que deja la presidencia del @PP_CLM que consiguió llevar al mejor gobierno de la historia de Castilla- La Mancha. Le agradezco en nombre de los afiliados del @PPopular su brillante labor en favor de todos los castellano manchegos y de nuestro partido. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de septiembre de 2018

El presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido la "brillante labor" de Cospedal al frente del partido en la región y ha asegurado que es la "mejor presidenta". Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.