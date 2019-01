El líder de Podemos Castilla-La Mancha advierte de la llegada del “ménage à trois de los hijos de Aznar”

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, ha valorado la llegada al Gobierno en Andalucía de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

Es, dice, “un gobierno nuevo para que gobiernen los de siempre” en lo que ha calificado como el “ménage à trois de los hijos de Aznar, fruto de la liquidación por cierre del Partido Popular y de las rebajas de enero de los principios políticos de Ciudadanos”. García Molina ha realizado estas declaraciones en un vídeo grabado en Toledo y que ha difundido entre los medios de comunicación y en redes sociales.

“Dicen que quieren salvar España, pero ¿salvarla de qué y de quién?”, se pregunta para asegurar que lo de estas formaciones políticas es “puro postureo” y, en su opinión, “no son patriotas, sino nacionalistas del dinero. Patriota es quien levanta una muralla de sentido común frente al odio, defendiendo las libertades y derechos de todas y de todos”.

Para el líder de la formación morada, “patriota es quien no vende nuestros empleos y viviendas para negocio de fondos buitre” o “quien quiere una patria soberana, no un país súbdito de las multinacionales”. Se pregunta “qué ha hecho ellos por nuestro país” y se autoresponde: “Ser fuertes con los débiles, y ser débiles con los fuertes” y por eso, dice no extrañarse de que “vendan sus principios al mejor postor”.