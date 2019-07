García-Page destaca los esfuerzos de Pedro Sánchez para "evitar un Gobierno que dependa de los independentistas"

El presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha querido reforzar su apoyo a Pedro Sánchez y sus acciones a la hora de conformar Gobierno. Este apoyo, recalcó, lo envía "más allá de lo que se pueda concluir de interés del partido", sino para valorar la dificultad de la situación. "Valoro que se estén haciendo esfuerzos, aún a riesgo del bloqueo político. Valoro y apoyo que haya esfuerzos para evitar un gobierno en Madrid que dependa de los independentistas", recalcó.

En este sentido, recalcó, además, que en Castilla-La Mancha se va a mantener el rumbo de una "ortodoxia prudente y sensata, independiente de la agenda del país". "No se puede ser dependiente de quien quiera ser independiente", recalcó. De este modo, celebró que Pedro Sánchez no quiera ser presidente "a cualquier precio", aunque sí tiene la posibilidad de serlo si se somete a lo que "no conviene al país".

"No seré yo quien invoque a la responsabilidad de otros partidos, pero reclamo apoyo y lealtad con las instituciones del Estado", explicó. Además, recordó que debido a la actitud de PP y Ciudadanos, que la situación política del país puede provocar "un 1 de octubre", uno "fatídico" como cuando Pedro Sánchez cayó o haciendo referencia al referéndum catalán.