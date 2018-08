Mujer y deporte en el escenario del 44 FITC Lazarillo de Manzanares

En el vestuario de un polideportivo, siete chicas exponen sus miedos e ilusiones, inquietudes y reivindicaciones, con bastante humor. Están en el descanso del partido que las puede clasificar para el campeonato de España de fútbol sala, el sueño de sus vidas. Pero antes deben vencer muchos obstáculos y no todos están en el campo de juego.

'PlayOff', lo último de La Joven Compañía, forma parte de la programación de la 44 edición de FITC Lazarillo en Manzanares (Ciudad Real) y ahonda en el universo femenino en un ámbito tan abonado para el machismo como el del deporte y en particular el fútbol. Se podrá ver el próximo sábado 25 de agosto a las 21:00 horas en el Gran Teatro de Manzanares.

El fútbol en esta reivindicativa tragicomedia es una excusa que su autora utiliza para hablar de las injustas situaciones a las que, aún hoy, se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.

Estrenada el pasado mes de febrero en el Teatro Conde Duque de Madrid, más de 5.000 alumnos y alumnas de institutos de la Comunidad de Madrid han asistido a los pases didácticos matinales y hay lista de espera. Mientras, se encuentra dentro de una gira nacional con la que pretenden llegar a las chicas más jóvenes y decirles que “pueden ser lo que quieran ser”, en palabras de Cecilia Amores, directora del festival.

José Luis Arellano se encarga de dirigir este montaje que se ha definido como “el más feminista” presentado hasta el momento por esta compañía que creía que se lo “debía a su público ya que más del 50% de las jóvenes que van al teatro son mujeres que no encuentran referentes en nuestra tradición teatral”.

Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina Varona son las protagonistas de la obra, todas ellas miembros de esta compañía que nace hace cinco años con jóvenes de entre 18 y 27 años y que ya suman una decena de montajes que han abarcado desde los textos más clásicos a autores contemporáneos.

'Playoff', de La Joven Compañía Foto: David Ruano

'Playoff' habla de mujeres que quieren deshacerse de todos los lastres que les han impuesto, de dejar de pedir perdón por ser libres. Haciendo esta obra he aprendido que el llanto y la ternura no es cosa de mujeres, que la violencia no es cosa de hombres y que la risa es territorio de todos”, así define Arellano este proyecto.

Las entradas estarán a la venta digitalmente en unos días a través de Ticketea. por 8 euros como precio general y 6 euros para socios y carnet joven. También se podrán adquirir en la venta anticipada que tendrá lugar los días jueves 16 y viernes 17 de agosto en el Centro Cultural Ciega de Manzanares de 19:00 a 21:00 horas y el mismo día de la representación desde las 19:00 horas en las taquillas del Gran Teatro.