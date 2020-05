PODCAST | Gustavo Duch: "Necesitamos la reconexión inmediata con las leyes básicas de la naturaleza"

El escritor y veterinario publica su poemario "Huertos de libertad". En este podcast de Radio Diferencia en colaboración con eldiario.es Castilla-La Mancha nos habla de poesía hortelana, de ruralidad, de soberanía alimentaria y de la necesidad de una reconexión con las leyes básicas de la Naturaleza.

Dice el Gustavo Duch poeta que "hay quien defiende seguir caminando hacia delante, / hacia el precipicio./ hay quien defiende caminar hacia atrás, hacia las cavernas / pero hay quien defiende caminar en círculo para caminar indefinidamente"

Estos versos orgánicos forman parte del poemario "huertos de libertad", del hortelano Gustavo Duch, cultivador de semillas físicas, pero también gramaticales, que dice plantar artículos en prensa y versos en huerta. Un libro físico hecho con papel hierba que la cuarentena tiene reposando en una bodega oscura, mientras sus versos siguen madurando. Un producto cercano y de cercanía, donde se cultivan letras, palabras e ideas.

Gustavo Duch, veterinario y director de la revista Soberanía Alimentaria, es también una de esas muchas voces pequeñas y grandes que dicen que, cuando volvamos a la normalidad, no debemos retornar a la misma normalidad injusta y destructiva. Normalmente escribe en prensa y en sus libros sobre agricultura, alimentación o ruralidad. En este poemario escribe en verso para trasladar esa misma información no a los cerebros, sino a los corazones y a la piel de las personas porque cree que las ideas no necesariamente entran por el cerebro.

En este Podcast de Radio Diferencia en colaboración con eldiario.es Castilla-La Mancha, desde uno de esos muchos lugares pequeños donde habita el lado más poético de la conciencia, nos habla Gustavo Duch de poesía, de huertos, de soberanía alimentaria y también de esta crisis que nos inunda. Todo ello regado con la fecunda música de El Naán y las palabras de Héctor Castrillejo, con las que tantos caminos y pensamientos comparte.