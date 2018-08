Doble 'ofensiva' de Podemos e IU para que los restos de Moscardó y Milans del Bosch salgan del Alcázar

Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y Podemos en las Cortes de Castilla-la Mancha. Ambas formaciones en esta región han anunciado una doble 'ofensiva' parlamentaria para buscar que los restos de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, vinculados al franquismo, salgan del Alcázar de Toledo donde se encuentran actualmente en una cripta privada, dentro del edificio público.

No son los primeros en reclamarlo, después de que el Consejo de Ministros aprobase la retirada del féretro que contiene los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha ya había apuntado esta posibilidad.

Ahora IU ha anunciado que presentará a través de la diputada nacional Eva García Sempere, una pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez por este asunto. La formación de izquierdas dice que siempre ha mantenido “una defensa de la democracia española, basada en parte, en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas” de la dictadura franquista y de su causa y origen: la Guerra Civil Española y que ahora el Área de Memoria Democrática de IU CLM, está trabajando en torno a la simbología expuesta públicamente, así como “a los privilegios que los golpistas disfrutan gracias a recursos públicos” después de más de 40 años del fin de la dictadura franquista.

Tras el anuncio del Consejo de Ministros de exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de Cuelgamuros, administrada por Patrimonio Nacional, Izquierda Unida ha decidido dar cuenta por escrito de la situación “anómala e ilegal” que según la formación se da en el Alcázar de Toledo.

Se refieren a lo que califican de “privilegio otorgado por la dictadura franquista” a aquellos que “se posicionaron del lado del fascismo golpista español en la sublevación que estos rebeldes protagonizaron en Toledo”. Concretamente este privilegio, dicen, reside en el derecho de que en torno a 200 golpistas tienen de ser enterrados en un hipogeo de acceso restringido y que está situado en ese edificio público propiedad del Estado, en concreto en una cripta de acceso privado.

Además, explican que esta cripta,” no es el único sitio donde la exaltación golpista antidemocrática tiene cabida en el Alcázar de Toledo” ya que, recuerdan, una considerable parte del recinto público es utilizada “para la exposición de diferentes homenajes físicos de otros gobiernos dictatoriales y/o asociaciones y organizaciones de corte fascista y antidemocrático”.

De hecho, aún hoy, la denominada ‘Hermandad del Alcázar’ organiza misas de “exaltación a los caídos” en Toledo y celebran su propia procesión a finales de septiembre, en la que el Alcázar es parte esencial de esta. Exaltación, que tanto personal como colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura franquista que, recuerdan, se encuentra prohibida por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.

Las preguntas en el Congreso de los Diputados pretenden “conocer la voluntad” que tiene el Gobierno socialista en relación al cumplimiento de la Ley así como a las acciones “que debiera llevar a cabo en el lógico y obligado cumplimiento de dicha ley. Nos referimos al uso privado que se hace de la cripta del Alcázar, así como de las diferentes manifestaciones de exaltación de aquellos que provocaron una guerra civil y una dictadura de corte fascista durante casi cuatro décadas en España, en ese edificio público”, explican desde el Área de Memoria Democrática de IU Castilla-La Mancha.

Podemos presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento regional

Por su parte, Podemos Castilla-La Mancha registrará el próximo lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición no de Ley (PNL) en la que instará al Gobierno de España a que retire del Alcázar de Toledo los restos de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, a los que el secretario regional de Podemos, José García Molina, ha calificado de "traidores de la democracia", según recoge Europa Press.

Lo ha anunciado en declaraciones a los medios junto al propio edificio del Alcázar y ha explicado que la formación aprovechará la modificación hecha en la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno central el pasado 24 de agosto en lo que respecta al Valle de los Caídos y que abre la puerta a que aquellos que no murieron durante la Guerra Civil puedan ser exhumados.

"A nosotros nos parece una vergüenza democrática para este país que estos declarados enemigos de las libertades estén enterrados aquí y puedan ser objeto de culto y de exaltación, como de hecho lo son", ha manifestado el líder de Podemos en la región.

José García Molina, este viernes junto al Alcázar de Toledo Europa Press

La Ley de Memoria Histórica

García Molina ha hecho una defensa de la Ley de Memoria Histórica, para apuntar que sancionó en su momento que era un deber "inaplazable" de la democracia española el rendir homenaje y cuidar a aquellas personas que habían sufrido agravios e injusticias tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura.

También instaba, ha recordado, a que determinados símbolos y monumentos que pudieran atentar contra esa memoria y que supusieran una exaltación de esos periodos deberían ser retirados. "La persistencia de alguno de esos símbolos y monumentos son un atentado contra los valores democráticos y los valores de los derechos humanos", ha añadido.

"Además --esos símbolos y monumentos--, están impidiendo que podamos reconciliarnos con nuestro pasado, cicatrizar las heridas y construir las bases sólidas para una convivencias democrática normalizada tanto en el presente como en el futuro", ha insistido.

"Ha pasado más de una década desde que se aprobó esa ley y sigue sin cumplirse y sin materializarse", ha indicado García Molina, quien ha añadido que "parece" que hay partidos políticos en el país a los que el cumplimiento de esta ley en concreto "no solo no les parece una cuestión prioritaria sino que no tienen ninguna necesidad de hacerlo".

Bajo su punto de vista, no es extraño entonces escuchar que "algunos partidos" se dedican a "azuzar el odio y la confrontación" entre compatriotas. "Parece ser que la pluralidad democrática que tanto valoramos a ellos les estorba y que se sentirían más cómodos en un régimen no democrático", ha señalado, para concluir parafraseando al exprimer ministro inglés Winston Churchill y señalar que "cuando las naciones no se reconcilian con su pasado son naciones que no tienen futuro".

A preguntas de los medios sobre si esta PNL podría incluir también el cambio del nombre del colegio público Ángel del Alcázar de la capital regional, ha indicado que "está abierta" y que también "se puede instar". "Todos los esfuerzos a nivel nacional regional y local son pocos para el cumplimiento de una ley", ha concluido.