”De un tiempo a esta parte se pone en valor la historia de género y, desde el Archivo de la Nobleza, les estamos dando más importancia a las mujeres estudiando sus vidas desde sus propios documentos”. Así se manifiesta Arantxa Lafuente Urién, directora del Archivo de la Nobleza y la primera de las ponentes del ciclo 'Mujeres a por todas'.

Su conferencia versará sobre algunas de las protagonistas de la exposición 'Mujer, nobleza y poder', organizada por el propio Archivo Histórico. En esta muestra, ”ponemos a las mujeres en el lugar que se merecen porque contamos sus historias desde lo que son ellas”.

Tal y como afirma Lafuente, ”no es habitual que las mujeres aparezcan ni en la historiografía ni en los libros de historia, salvo las reinas o escritoras famosas, y no porque no se hayan conservado sus trabajos, si no porque sus biografías están supeditadas a las figuras de sus maridos, familiares o hijos.”

Romper con esta costumbre es uno de los objetivos que persigue el ciclo 'Mujeres a por todas' en el que se darán cita iniciativas como la del Archivo Histórico de Toledo.

Libros que necesitaban una mirada distinta

'Mujeres, nobleza y poder: personajes femeninos a través del espejo' es el nombre que Lafuente ha dado a su conferencia en la que trasladará al público hasta el Archivo Histórico de Toledo. ”La sala de exposiciones que alberga esta muestra está rodeada de rostros de mujeres que parecen estar mirándose al espejo”.

El título es una ”metáfora con la que explicar que los documentos son el reflejo” de las protagonistas. ”La exposición se diseñó como una cosa muy puntual. Sin embargo, cuando empezamos a prepararla confirmamos que las mujeres son excepcionales y que su papel fue muy predominante en la Edad Media como administradoras de sus señoríos y dueñas de enormes patrimonios.”

Princesa Éboli

Según Lafuente, la muestra ”se ha convertido en una investigación muy interesante” sobre la vida de mujeres nobles como Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, o Juana Pimentel, viuda de Álvaro de Luna, ”quienes salieron del espacio doméstico tradicionalmente asignado para tener un peso importante en el poder y la política de su época.”

La directora del Archivo de la Nobleza prefiere no desvelar los detalles de su conferencia pero adelanta que contará numerosas anécdotas como, por ejemplo, el porqué del parche de Ana de Mendoza. ”Hace un par de años comenzaron a organizarse y publicarse todos los documentos sobre ella y muchos se han encontrado en el Archivo de Toledo.”

En esta ocasión, la historia cambia el foco convirtiendo a las mujeres en las protagonistas. ”El reconocer su figura a través de sus documentos está cambiando la idea legendaria”.

Rompiendo con el estereotipo de ”mujer fatal”

Ana de Mendoza es una de las muchas mujeres de nuestra historia sobre la que ha recaído el término de ”mujer fatal”. Durante siglos, aquellas que no seguían los imperativos machistas de sus épocas han sido relegadas a la memoria bajo este calificativo.

La Princesa de Éboli "es una figura muy malinterpretada porque se ha utilizado para crear la leyenda negra del rey Felipe II". Según Lafuente, Ana de Mendoza fue acusada del asesinato de su marido, secretario y tesorero del monarca quien podría haber estado enamorado de Mendoza y, ante la negativa de esta, decidiría acusarla.

”No sabemos si esto es real o no pero la Historia la recuerda como una mujer fatal cuando los documentos dicen otras cosas. Además, a título personal, no puedo creer que lo fuera. No pudo ser muy mujer fatal cuando en apenas 15 años tuvo diez hijos”.

Cambiando la Historia

Olas feministas han transformado distintos aspectos sociales y culturales, dependiendo de las épocas en las que se han producido. En esta ocasión, la cuarta ola del movimiento ha conseguido calar en numerosos sectores totalmente conectados.

Desde la Academia y sus investigaciones, el feminismo ha conquistado la justicia o la cultura y, muy pronto, llegará a transformar la educación tal y como la conocemos, al menos así lo considera Lafuente. Según la directora del Archivo de la Nobleza, los libros de texto empezarán a recoger y a difundir ”las historias de ellas”.

”Hay que convertir la historia en una materia accesible que no esté solo al alcance de los especialistas”. Según Lafuente, ”es muy importante difundir nuestra historia y los personajes femeninos de nuestra memoria colectiva”.

Los pasos para llegar hasta esa meta los está dando la institución a la que representa y ella misma con conferencias como la de este martes. ”El público conocerá curiosidades de grandes mujeres que relacionaré con Toledo y su provincia”. Lafuente tomará la perspectiva feminista y se pondrá las gafas moradas porque ”ver las cosas explicadas de otra manera” puede cambiar la historia. [caption id=”attachment_39599” align=”alignleft” width=”778”] Arantxa Lafuente, directora del Archivo de la Nobleza Urién[/caption]