"Sentar precedente" en la visibilización de la mujer en la cultura en La Mancha

La periodista Vanessa Balón es la 'madrina' del festival MariAntonias Fest, que ha comenzado este viernes en Campo de Criptana, gracias a su papel de difusión de la empoderación de la mujer a través de la cultura en su proyecto Distrito Uve. La primera de las actividades del pionero festival que se celebra en la localidad ciudadrealeña ha sido una charla entre escritoras locales, una manera más de visibilizar el papel femenino en la cultura, y especialmente, en la cultura creada en el mundo rural.

Por su parte, Balón ha protagonizado la ponencia 'Seguir tu propia iniciativa, hacerlo tú misma', en la que ha unido autogestión y creación cultural. "Principalmente, me he centrado en la actualidad del movimiento Riot grrl, pero tratando sólo por encima su historia", explica. De este modo ha ofrecido una visión general de proyectos que están contribuyendo a la visibilización de la mujer, con una "selección" de unas 16 propuestas "muy heterogéneas" en las que se incluyen asociaciones, trabajos de ilustración o fotografía. "Siempre muy ligadas a empoderar las propuestas de las mujeres", explica.

Se he centrado también en las "paradas musicales", donde habló de los proyectos femeninos de rock, metal, hardcore y punk para "entender el sonido actual vinculado a la mujer". Balón, como periodista musical especializada, también ha hablado de su experiencia como mujer en la música vinculada también a la filosofía del 'hazlo tú mismo', compartiendo una serie de consejos para que "la gente lo tenga en cuenta a la hora de sacar adelante sus proyectos". "O para que les sirva de motivación", reflexiona.

La periodista celebra el espíritu que ha logrado sacar adelante la primera edición del MariAntonias Fest. "Es fundamental mostrar la presencia de la mujer en el ámbito musical, sobre todo en una faceta más alternativa. Sí, hay mujeres en la música, pero por visión o enfoque siempre hay predominancia masculina en todos los sectores musicales. O en todos", ríe. De este modo, reflexiona que así se lleva a cabo una "amplificación" de la realidad en la que sí existen las mujeres.

"Son espacios enfocados a mostrar una realidad que existe y que sirve también para concienciar a la sociedad de que existen estos proyectos que se han ido negando desde tiempos ancestrales. Y es que la mujer está en todos los ámbitos", defiende. A esto suma otros dos factores: el del mundo rural y el de hazlo tú mismo. "La esencia DIY ('Do it yourself', hazlo tú mismo) es sacar adelante proyectos por tu propia iniciativa desde una filosofía propia", explica. En este sentido, recalca que así se ofrece libertad en cuanto al tratamiento de contenidos.

"La vinculación entre el MaríAntonias y el DIY era fundamental para un festival de estas características. Porque si no hubiese sido por Las violeteras (organizadoras de la iniciativa) nadie habría apostado por él", explica. Y es que considera que simplemente con haber sacado adelante esta primera edición se ha "sentado precedente" en la visibilización femenina y, además, desde una pequeña localidad. "Es ya un triunfo, independiente de la asistencia, por su organización y profesionalidad. Al ser en una localidad pequeña, tiene aún más mérito", concluye.