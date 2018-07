Ser una 'María Antonia' o las mujeres que quieren reivindicar el papel femenino en el rock

La periodista especializada Vane Balón decidió este año confeccionar su propio listado con las bandas con integrantes exclusivamente femeninas. "Estoy cansada de leer que hay pocas mujeres en la música o que hay pocs opciones para utificar la baja presencia femenina en carteles de festivales y conciertos", explica en la lista que agrupa a centenares de grupos femeninos. No es así casualidad que Balón sea también la madrina de la primera edición del MariAntonias Fest, un festival que nace para reivindicar el papel de la mujer rural como sujeto activo en la escena cultural.

No se trata de copiar la escena Riot Girl que se formó en Estados Unidos en los años 90', explica una de las organizadores del festival Laura Villalba del colectivo 'Las Violeteras' de Campo de Criptana. "Queremos crear un espacio que sea portavoz, que logre posicionar a la mujer como un sujeto activo dentro de la escena cultural, pero llevándolo a nuestro contexto, al rural. Queremos reivindicar a las MariAntonias, visibilizar que dentro de este contexto también se puede encontrar escena, que no hace falta irse a Madrid", explica.

La Asamblea Feminista 'Las Violeteras' también es parte del colectivo Femirockers que lleva dos años trabajando, también alrededor del Viña Rock como un punto de apoyo en contra de las agresiones sexistas y también para dar espacios a colectivos como el LGTBI y promover debate acerca de la situación en la música actual. El María Antonias Fest viene a ser el segundo paso. "Pasamos de reivindicar espacios menos machistas y más inclusivos a crear nuestro propio festival para así dar ejemplo", señala Laura.

Y es que dentro del festival también se incluye la esencia del Do It Yourself, el hazlo tú mismo, que es también una de las razones por las que Vane Balón participará con una ponencia en la primera jornada. "Seguir tu propia iniciativa, hacerlo tú misma", reflexiona Villalba. Las artistas serán en su gran mayoría de la escena rural, incluso la mesa de escritoras que se celebrará el día 3 de agosto con María Zaragoza, de Campo de Criptana, Inés Moreno, que tiene familia en Daimiel o Ana Alcañiz, que también participa en el taller de artesanía que se ha organizado.

La artista Estraperlo, vinculada también a la escena del hip hop, también es de Campo de Criptana, mientras que Snake Sister son un grupo de Alcázar de San Juan "colegas" de Árida que también se han "animado a apoyar" la iniciativa. Junto a ellas, tocará DJ Josephine. "Nos hemos centrado en esta zona, a pesar de que también hay gente de Madrid", explica Laura. El festival se celebrará en la localidad ciudadrealeña los días 3 y 4 de agosto y la entrada cuesta 6 euros de forma anticipada y 8 en taquilla.

"María Antonia es Sara Montiel", describe Villalba. Sara Montiel como un símbolo de mujer, más allá de sus glamurosos papeles en el cine. Una mujer que se empoderaba a través del campo y de su familia, explica la organizadora del festival. "Queremos reivindicar la esencia de la mujer rural que trabajaba en el campo, la fuerza que tenían y que parece que se olvida. Siempre hemos sido fuertes", concluye.