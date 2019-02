Stop Macrogranjas volverá a reclamar una moratoria en las autorizaciones de ganadería industrial

El 10 de marzo más de 20 plataformas vecinales agrupadas en la plataforma regional Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha se concentrarán a las 12 horas en la plaza Zocodover de Toledo para realizar después un recorrido a pie por el centro de la ciudad exigiendo “una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas” en el que marcharán pasando por las calles Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Cardenal Lorenzana, Plaza San Vicente, calle La Plata, Toledo de Ohio, y vuelta por la Calle Comercio para regresar a la plaza Zocodover donde se leerá un manifiesto.

La reivindicación no es nueva, la vienen planteando desde hace meses al Gobierno de Castilla-La Mancha y hasta la fecha contaban con que el Grupo Parlamentario Podemos, a través del diputado David Llorente, presentase a debate una Proposición No de Ley para pedir la moratoria. Algo que, de momento, no ha sido posible y no se vislumbra como probable: estamos en pleno descuento ya hacia la disolución de las Cortes regionales por las elecciones del 26 de mayo y en plena tormenta política entre PSOE y Podemos en el Parlamento regional en los últimos días.

“Ahora que tanto se habla de despoblación rural, los vecinos de los pueblos de Castilla-La Mancha reclaman que se limiten las actividades de ganadería industrial tan perjudiciales para los municipios, ya que aumentan el éxodo a las ciudades, ahuyentan otras alternativas de negocio y hacen que la vida en los pueblos sea inviable, impidiendo que se desarrollen y lleguen nuevos habitantes”, advierten desde la plataforma convocante que reclama al departamento de Medio Ambiente de la Junta “rigurosidad absoluta en los procesos de evaluación ambiental de las solicitudes de instalación de ganadería industrial”

Según Daniel González, portavoz de la plataforma, "tenemos una legislación ambiental ya de por sí muy laxa, por ello muchos proyectos vienen a nuestro territorio” y a eso se suma, dicen, “una mala aplicación por parte de la Administración regional, como podemos constatar en las distintas sentencias que hemos conocido recientemente, que nos dan la razón en cuanto a que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y el órgano ambiental les ha dado el visto bueno, como los casos de Huerta de la Obispalía y Cañete”.

A esto se añade “la falta de transparencia que ha constatado el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha reclamado a la Junta de Comunidades en distintas ocasiones que entregue la documentación solicitada de los expedientes administrativos cuyo plazo de entrega finalizó sin que las solicitudes de información fueran atendidas".

No es la primera vez que esta plataforma plantea una moratoria en los expedientes para proyectos de ganadería porcina intensiva en la región. En 2018, durante la celebración del Día de la Región en Talavera de la Reina ya se dejó constancia de una reivindicación que hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

Las plataforma ciudadana insiste: “Dada la actual proliferación masiva e incontrolada de solicitudes, lo más acertado y lo que reclama la Plataforma CLM Stop Macrogranjas es hacer una planificación estratégica del sector, tal y como se ha hecho con la ganadería extensiva”. Una planificación en la que se defina hasta dónde se puede llegar con la ganadería industrial para “poder controlar la multitud de efectos adversos que tiene en cuanto a la salud, la contaminación del aire, el suelo y el agua, un bien cada vez más escaso” y, mientras,” atendiendo al principio de precaución” aprobar una moratoria que suspenda las autorizaciones ambientales de la misma forma que han hecho muchos ayuntamientos en materia urbanística.

Además lamenta “las facilidades que encuentra este modelo de explotación ganadera industrializado” por parte de la Consejería del ramo “a sabiendas de las afecciones que provoca tanto en el medio ambiente como en la salud pública” y tras la experiencia en algunos municipios que, señalan, “demuestra la pérdida de población y la precariedad laboral en el sector”.

El ‘truco’ de los proyectos con menos de 2.000 cabezas

Por otro lado, se apunta que “no sirve de nada bajar el número de animales por explotación, ya que de esta manera se facilita aún antes la autorización ambiental sin necesidad de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para más tarde solicitar ampliaciones, tal y como viene ocurriendo en diferentes municipios” y todo ello con el mismo resultado final: “Más animales, más consumo de agua, más contaminación y más perjuicios para el mundo rural”.

CLM Stop Macrogranjas está compuesta por la Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), Plataforma Stop Macrogranjas Lucillos (Toledo) Stop macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca (movimientos vecinales de Priego, Cañete, Fuentes, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Carboneras de Guadazaón, Torrejoncillo del Rey, Campillo de Altobuey, Reillo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y Ecologistas en Acción Cuenca, Serranía Limpia y Viva), Plataforma No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón (Albacete), Plataforma Salvemos Meca y sus comarcas (Albacete), Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea (Albacete) Ecologistas en Acción Albacete, Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), Ecologistas en Acción Guadalajara, Asociación Plataforma Retamoso Sostenible (Toledo), Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca (Yecla, Murcia), Plataforma Cívica Guadamur No a las Balsas de Purines (Toledo), Ardeidas (Talavera) y Ecologistas en Acción Talavera de la Reina.

El PP de Núñez no apoya la petición de las plataformas ciudadanas

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ya ha manifestado su postura a la petición de Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha: “Hay que mantener la legislación vigente y el cumplimiento de la misma para que todo el mundo que quiera apostar por la creación de empleo lo pueda hacer sin problemas".

Francisco Núñez (izquierda) durante una visita a Incarlopsa Foto: PP Castilla-La Mancha

Lo decía esta semana durante una visita a una de las grandes empresas del sector en Castilla-La Mancha. En las instalaciones de Incarlopsa, con sede en Tarancón (Cuenca) ha señalado que su partido no tiene "ningún problema para apoyar a quien cumple todos los parámetros" con el objetivo de que pueda "seguir trabajando y generando empleo".

"Es un tema que se ha querido siempre politizar y tratar de generar muchísima incertidumbre pero hay que apostar por crear empleo y por mantener la legislación vigente y el cumplimiento de la misma para que todo el mundo que quiera apostar por la creación de empleo lo pueda hacer sin problemas", ha zanjado el líder del PP.