ASAJA denuncia a los industriales del vino por “ponerse de acuerdo” en los precios de las uvas

ASAJA ha presentado hoy sendas denuncias ante la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha contra los industriales del sector del vino por alteración de los precios de las cosas ya que considera que las bodegas han acordado el precio de las uvas en toda la región.

Esta decisión se tomó en el Comité Ejecutivo Regional de la Asociación Agraria que se celebró el jueves, según ha señalado el secretario regional José María Fresneda, que ha eludido dar nombres de las bodegas que están realizando las prácticas que denuncian aunque sí ha dicho que son las de siempre y ocurre en toda la región.

Fresneda ha señalado que, no sólo los precios de la uva se han publicado con mucho retraso ya que la vendimia ha empezado en agosto y “hasta hace tres días no hemos visto los precios”, sino que coinciden “hasta en los céntimos de euros “ y “ellos dicen que no se han puesto de acuerdo”.

José María Fresneda y Blanca Corroto P. V.

A su juicio, a los industriales les “trae a cuenta llevar a cabo este tipo de prácticas. Ellos están dispuestos pagar las sanciones y seguir haciendo lo que hacen”.

El secretario regional ha calificado de “vergüenza” una situación que se repite año tras año. “Muchos de estos industriales están denunciados del año pasado y las denuncias está en manos de la Fiscalía pero como no han hecho nada…”

Fresneda ha señalado que el sector productos del vino en la región ha hecho un gran esfuerzo para modernizarse, para poner en marcha un plan estratégico del sector, en los mercados internacionales el vino de Castilla-La Mancha está escalando a los primeros puesto por su calidad y mientras “ante todo este esfuerzo, el comportamiento de los industriales es de deslealtad absoluta”.

La única solución que considera que podría evitar esta situación es que “se pongan sanciones ejemplarizantes. Que les duela de verdad el bolsillo”, ha señalado.

Planes de Mejora y PAC

Otros temas que se han abordado en el Comité es la petición de alargar el plazo para presentar solicitudes a los Planes de Mejora de Explotaciones y a la Incorporación de Jóvenes Agricultores en un mes más. Según la presidenta provincial de ASAJA en Toledo, Blanca Corroto, es mucha la burocracia que llevan estas solicitudes y con el verano y la demora en la siega y ahora la vendimia hay agricultores y ganaderos que aún no han presentado la petición.

Asimismo, Corroto ha pedido a la Consejería que vayan pagando los planes de mejora de explotaciones que se solicitaron en 2016.

Por otro lado, el Comité ha decidido instar a la Consejería de Agricultura que solicite al Ministerio que se anticipe el pago de la PAC y se pueda cobrar a partir del 15 de octubre