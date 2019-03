La campaña de aceite en la región: muy buena, con calidad y con poco lampante

La campaña de aceite de oliva de este año en Castilla-La Mancha, casi terminada, está siendo muy buena y con calidad, tanto en así que habrá mucho aceite virgen y muy poco lampante o de baja calidad. Este es el balance que ha realizado en declaraciones a AgroalimentariaCLM el portavoz de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias y director gerente de Oleotoledo, Gregorio Gómez.

La campaña de recogida de aceituna está siendo larga. Parece que la cantidad final va a superar las previsiones iniciales que estaba en 150 toneladas. Según los datos a 31 de enero, la cantidad recogida era ya de 140 toneladas de aceite por lo que el balance posterior se estima que será superior a las previsiones. Por provincias, en Albacete se han llegado ya 15.937 toneladas; en Toledo 47.587; en Ciudad Real 67.731; en Cuenca 7.665 y en Guadalajara, 2.139 toneladas. “Las estimaciones que teníamos rondaban las 150.000 toneladas, probablemente será algo más”, porque aún queda algo por recoger en marzo.

Por zonas, la mayor campaña está en Ciudad Real, con una cantidad bastante buena; Toledo está teniendo una campaña más normal porque no ha habido tanta cosecha en la zona de la Jara, pero el resto de provincias se ha comportado como se esperaba.

Por ello, se estima que la cosecha será en torno a entre un 25% y 30% superior a la última campaña, dependiendo de las zonas.

Respecto a la calidad, según Gregorio Gómez, está siendo muy buena. “No ha habido heladas, ni lluvias durante la campaña. La calidad de la aceite es entre buena y muy buena, en general. Esperamos un porcentaje de aceite virgen extra bastante grande; en aceite virgen, gracias a que la campaña se ha alargado más de lo previsto y la aceituna estaba más madura, con días de calor, habrá bastante cantidad, y muy poco lampante, por no decir casi nada”, ha señalado.

En cuanto a los precios, lo que se están barajando no son altos, porque hay al principio no estaba entrando producto en los almacenes y se ha vendido más barato. No están siendo altos sino más bien bajos.