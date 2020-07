El envenenamiento de los milanos reales y su relación "directa" con el declive de la población de un ave "gravemente amenazada"

Investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han llevado a cabo un estudio que revela una relación "directa" entre la mortalidad de individuos por intoxicación y la reducción de la población reproductora, llegando incluso a la extinción local en el milano real, un ave rapaz "gravemente amenazada".



En la investigación del centro mixto dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Junta de Comunidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, la Universidad de Oviedo y la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con WWF-España y SEO/BirdLife, demuestra la existencia de una "relación directa" entre el declive de parejas reproductoras de milano real registradas en los censos nacionales de la especie realizados en España a lo largo de los últimos 20 años y el envenenamiento de fauna recogido en las estadísticas oficiales en ese mismo periodo.

El trabajo, publicado en 'The Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, demuestra cómo el incremento del envenenamiento de milanos reales en cada localidad disminuye la población reproductora de la especie y aumenta su riesgo de extinción local, poniendo además de manifiesto el potencial de la especie como centinela del impacto de los compuestos tóxicos sobre la biodiversidad.

El trabajo, según informan los investigadores, ha utilizado los registros de 1.075 milanos sospechosos de morir envenenados, de los cuales más del 50% se confirmaron intoxicados con aldicarb y carbofurano, compuestos cuyo uso está actualmente prohibido en la Unión Europea.

Estos resultados destacan la gran importancia de la lucha contra el envenenamiento –sobre todo ilegal, pero también con compuestos de uso legal como los rodenticidas– en la conservación de una especie como el milano real, catalogada en España como ‘en peligro de extinción’.

La investigación supone además un avance a la hora de demostrar la relación directa entre la mortalidad no natural de fauna y el declive de las poblaciones de las especies afectadas, algo que hasta la fecha solo se había demostrado usando inferencias o modelizaciones, métodos válidos y relevantes, pero indirectos. Demostrar la existencia de una relación directa entre la intoxicación de ejemplares de una especie y la disminución de sus poblaciones en el campo puede ayudar a regular el uso de los compuestos tóxicos, ya que muchos casos de envenenamiento acaban en litigios en los que evidenciar esta relación directa resulta fundamental.

En este sentido, el equipo de científicos firmante del trabajo (Rafael Mateo y Javier Viñuela, IREC) destaca el potencial de los datos recogidos periódica y sistemáticamente en campo, tanto mediante censos basados en el trabajo de voluntarios y ONGs como a través de fuentes oficiales, a la hora de analizar el impacto de los compuestos tóxicos en las poblaciones de especies silvestres.