El PSOE hace valer su mayoría absoluta frente a PP y Cs para defender los Presupuestos de 2020

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos al proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020, con los votos en contra del PSOE, que ostenta la mayoría absoluta.

Durante el debate, los dos partidos de la oposición han pedido a la Junta que retire su propuesta y la rehaga por no ser realista y no contemplar la desaceleración económica que se cierne sobre la región. Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, les ha reprochado que lo hayan enmendado a la totalidad, pues detrás de esta acción hay una clara intencionalidad electoral, motivada por los nuevos comicios del 10 de noviembre

El consejero ha vuelto a asegurar que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, son "expansivas" en lo social, "austeras" en el funcionamiento de los gastos de administración, "inversoras" en social y "responsables" porque contemplan los compromisos que el Ejecutivo autonómico ha ido adquiriendo con los ciudadanos.

De ahí que haya confesado tener un sabor "agridulce" por las enmiendas a la totalidad de PP y Cs porque, tras leer la justificación de dichas enmiendas, ha quedado de manifiesto que a los partidos de la oposición "Castilla-La Mancha les importa muy poco y los presupuestos aún menos", acusándoles de mezclar las cuentas con la campaña electoral.

"Tienen tiempo para estudiarlo y hacer enmiendas parciales que consideren pertinentes. Han unido eslóganes que con mayor o menor fortuna dicen sus mítines. Ustedes van unidos pero no se dan cuenta de que se quitan votos y escaños según los últimos sondeos. Ustedes verán si esta estrategia de pintar las cosas en negativo con una enmienda a la totalidad es la adecuada", ha añadido.

Presupuesto "cargado de soberbia"

De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz ha iniciado su intervención colando el tema del día, la exhumación de Francisco Franco, en el debate de las Cortes al afear al consejero que "ha dado un buen mitin electoral". "Solo le faltaba su jefe Sánchez hablando de Franco y es como si estuviéramos en un mitin del PSOE", ha criticado.

Dicho esto, ha reprochado a Ruiz Molina estar cargado de "soberbia" al igual que su proyecto de presupuestos, y de usar las cuentas como "propaganda política" y no como instrumento de gestión del dinero de todos. De ahí, y a pesar de que a su formación "no le guste", han presentado una enmienda a la totalidad tal y como "corresponde a una oposición constructiva", como la que ejerce Ciudadanos.

"Esto es hacer trampas al solitario, porque si la previsión de ingresos no se cumple para tapar ese agujero recortarán servicios sociales, subirán impuestos y aumentarán la deuda, poniendo en peligro la calidad de vida de la clase media de los castellanomanchegos", ha advertido.

"Presupuesto electoral"

Mientras, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Rodríguez tras coincidir con Ciudadanos en que las cuentas tienen un "punto de soberbia" ha reprochado al Ejecutivo haber hecho estos presupuestos "a la medida del PSOE y no de los habitantes de la región". "Han hecho un presupuesto electoral porque sabían que su partido nos iba a llevar a las elecciones otra vez", ha dicho.

A los 'populares', ha proseguido Rodríguez, tampoco les gusta que las cuentas sean expansivas en un momento de recesión y que aumenten el gasto corriente y no las inversiones reales, pues estas han de potenciar el crecimiento económico y del empleo en la región. "Más gasto corriente y menos inversión caracterizan la cuentas socialistas, que derivan en crisis y pobreza", ha alertado.

"Si llega la crisis, como todo parece indicar, y nos pilla con un alto nivel de endeudamiento las consecuencias van a ser terribles, y ustedes no han aprendido nada de la crisis y se empeñan en ser cigarras cuando ahora nos corresponde ser hormigas", ha advertido.

"Enmiendas electorales"

Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha defendido que las enmiendas presentadas por la oposición son "derrotistas", adolecen de aportes, pues están llenas de contradicciones, y son "electoralistas". "Lo que están construyendo es un Armagedón para que esto parezca el terremoto de Lisboa de 1917".

Y es que Mora ha ido más allá al asegurar que Ciudadanos no hubiera presentado dicha enmienda si no se hubieran convocado nuevas elecciones generales. También se ha referido a la bancada naranja para pedirles que no apuesten por el presupuesto 'base cero' como si fuera "el bálsamo de Fierabrás", porque cada vez que se ha utilizado este método en la historia "ha sido un desastre".

En cuanto a los 'populares', Mora les ha afeado que en la historia de las Cortes regionales hayan enmendado a la totalidad los presupuestos hasta en 34 ocasiones, tantas como presupuestos ha habido, porque para ellos "todo siempre ha estado mal". "Ustedes sí que están mal en Castilla-La Mancha, durante 34 años y cuando han tenido la oportunidad de hacerlo bien, lo hicieron mal", ha finalizado.