Unos 47.000 espectadores han pasado en 2019 por la Filmoteca de Albacete, que estrena acuerdo con Netflix

Tras el parón estival, el Cine Capitol retoma su programación y lo hace con un documental que se estrena este martes 24 de septiembre, a las 20,30 horas, titulado 'Mucho más que teatro'. Este documental, un rodaje de poco más de 60 minutos, pretende dejar constancia de lo que fue el Teatro Escuela Municipal de Albacete ‘Simón Abril’ (TEMA), una iniciativa que estuvo viva entre 1981 y 1987.

En total serán una veintena de títulos los que conforman la programación de la Filmoteca de Albacete con la que arranca la nueva temporada y que ha sido presentada por la concejal de Cultura, Teresa García Arce, y el director de la misma, Jesús Antonio López.

Sobre el resto de la programación, el director de la Filmoteca destacó el acuerdo al que han llegado con la plataforma Neftlix para poder estrenar algunas películas incluso antes de que lleguen a los abonados de este servicio. Así, el día 17 de octubre proyectarán la última película de Daniel Sánchez Arévalo titulada ‘17’, un día antes de que Neftlix la ofrezca en su plataforma. Al día siguiente, el Capitol exhibirá 'Roma', dando así la oportunidad de visionar esta película que fue Oscar al Mejor Film Extranjero, entre otros, en la gran pantalla.

En la programación que hoy arranca hay también previsto un ciclo de cine argentino, con títulos como 'Zama', una de las mejores películas de habla hispana, o 'El cuento de las comadrejas', esta última aclamada por el público. En el capítulo de homenaje a personas desaparecidas se proyectará 'Demonios en el jardín' en recuerdo a Encarna Paso y 'Los señores del acero' de Rutger Hauer.

Habrá un ciclo en colaboración con Equo Albacete y Ecologistas en Acción, que nos traen tres títulos con mensaje ecologista y de calidad, como son 'La Mujer de la montaña', comedia revelación del año; 'Mia y el león blanco', una historia para toda la familia, y 'Jacques', biografía de Cousteau. De la mano del Ministerio de Agricultura, en sus jornadas sobre mujer rural, se proyectarán dos películas en octubre, 'La vida sin Sara Amat' y 'Todos lo saben'.

Dentro de la sección de Otros cines, llegan dos aclamadas películas chinas que no se han podido ver en Albacete hasta ahora, son 'Largo viaje hacia la noche' y 'An elephant sitting still'. También se exhibirá 'Cuentos de la luna pálida', del maestro Kenzi Mizoguchi, que se presenta como un título Imprescindible.

Por último, repasando los mejores títulos del año, se proyectan 'Mula' de Clint Eastwood; 'El pan de la guerra', película animada, y 'Todos lo saben', historia española del iraní Asghar Farhadi y la ganadora del Oscar a la Mejor Película de este año, 'Green Book'. El mes se cerrará con el clásico maratón de Halloween, con un recuerdo a Chicho Ibáñez Serrador.

La concejal de Cultura ha recordado que el Cine Capitol, un espacio municipal, se llena de espectadores cada mes gracias a la actividad de la Asociación de Amigos de la Filmoteca, con quien el Ayuntamiento de Albacete mantiene un convenio que acaba de renovarse por importe de 26.000 euros.

“Esa es la aportación municipal que permite que nuestra Filmoteca ofrezca una programación estable y de calidad, de martes a domingo, durante todo el año, salvo el periodo estival. Una programación que busca el equilibrio entre los títulos clásicos y el mejor cine contemporáneo para poder satisfacer tanto los gustos del público mayoritario como los deseos cinéfilos minoritarios”, ha expuesto Teresa García.

En lo que va de año, han pasado por la Filmoteca de Albacete 47.000 espectadores. Ha sido notable la afluencia de público a la programación de Feria (2.300 espectadores) y también el éxito de las tres películas que se proyectaron en el Parque de Abelardo Sánchez dentro del Verano Cultural (3.000 espectadores).