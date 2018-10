‘A Very English Scandal’: un escándalo exquisitamente británico

A very, very, very, very, very, very, very, very english scandal... Una miniserie británica que como diría el cantante Raphael: "Escándalo, es un escándalo". Tan arrolladora y como exquisitamente british, ‘A Very English Scandal’, ha desembarcado en España de la mano de Prime Video de Amazon. Así, tras ‘ Bodyguard’ (Netflix), esta semana les vuelvo a recomendar otra sensación británica.

Russell T. Davies (‘Dr. Who’) adapta la el libro ‘A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment’ de John Preston para la BBC. Los tres episodios se encuentran dirigidos por Stephen Frears (‘Florence Foster Jenkins’, ‘Philomena’). Los actores Hugh Grant y Ben Whishaw protagonizan esta historia basada en hechos reales.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie narra la historia real de Jeremy Thorpe (Hugh Grant) que se convirtió en el primer político británico en ser procesado por intento de homicidio. A finales de la década de 1960, poco después de despenalizar la homosexualidad, Thorpe, cabeza del Partido Liberal y el líder más joven de un partido político británico en cien años, tiene un secreto que esconder desesperadamente: su homosexualidad.

En la otra cara de la moneda, se encuentra Norman Scott (Ben Whishaw), uno de sus ex amantes, que amenaza con tumbar la brillante y meteórica carrera de Jeremy Thorpe. Con el paso de los años Norman tensa cada vez más la cuerda. Thorpe ante esto solo ve una forma de hacer callar a Scott para siempre. El juicio celebrado cambió la política para siempre, haciendo que el pueblo británico descubriese los secretos más oscuros del sistema y de qué son capaces para esconderlos.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘A Very English Scandal’ es una historia tan exquisitamente británica que, solamente ellos, son capaces de narrar una historia con tanto trasfondo y drama de una forma tan descarada y afilada cargada con tanto humor. Ellos son los únicos, los especialistas. Un relato abordado de una manera tan peculiar sostenido por unos protagonistas tan magnéticos y carismáticos como Hugh Grant y Ben Whishaw. Hay que reconocerlo: están jodidamente geniales en los tres capítulos.

La clave del tono de la serie se sienta en los primeros minutos en un diálogo entre Jeremy Thorpe y Peter Bessell (Alex Jennings); en ese momento, ya sabes que te vas a encontrar con una historia terriblemente divertida llena de ese característico humor british. Un thriller político relatado con mucha sátira e ironía en el que subyace una importante carga sobre la lucha por los derechos de la comunidad homosexual en Reino Unido.

Foto: loslunesseriefilos.com

Los tres episodios narran el ascenso y caída del político Jeremy Thorpe que se asemejan más a una historia de enredos, ya que en ‘A Very English Scandal’ pasa auténticamente de todo. La situación se va liando cada vez con unos excelentes secundarios que salpimienta la serie y llegando a ser todo tan absurdo, rocambolesco e hilarante que dan un toque muy personal y especial a este relato. Sin embargo, en ningún momento se pierde ese punto de mordiente del guion británico.

Hugh Grant, más conocido por sus papeles en dramas y comedias románticas, se marca uno de esos papeles que demuestran que es mucho más que eso: un grandísimo actor. Él se muestra muy suelto y acertado en el papel de Jeremy Thorpe. Le da el estilo british y tono cómico muy natural y perfecto a un personaje que lo pide a rabiar: entre lo caricaturesco y el drama. Un papel que posiblemente le repercuta varios premios a lo largo del año que viene. Ben Whishaw, es el antagonista en ‘A Very English Scandal’, lleva a la perfección el contrapeso de la historia -más “triste”-. Un vividor o bohemio de la época que va de un lado para otro viviendo al día, muy al contrario que Jeremy.

Diálogos ágiles, presta, desvergonzada, afilada y divertida. ‘A Very English Scandal’ tiene todos los ingredientes para disfrutar de una serie extraordinaria británica. Solo son tres episodios que ya se pueden ver en Prime Video de Amazon.