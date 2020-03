La España Vaciada: juntos lo conseguiremos

En estas fechas, exactamente el 31 de marzo, se cumple el primer aniversario de la manifestación que tuvo lugar en Madrid y que congregó a decenas de plataformas ciudadanas de la 'España Vaciada' (EVA), llenando las calles de la ciudad con cerca de 100.000 personas, que, como sociedad, reivindicaban la lucha contra la discriminación y abandono por los poderes públicos, versus a otra España que crece y prospera porque si se apuesta por ella.

La 'España Vaciada', un movimiento transversal y horizontal, ha estado trabajando, en este último año, decidida a agitar conciencias y movilizando a la sociedad civil para transmitirles que sólo en unidad podemos batallar contra el olvido y abandono histórico institucional que sufren los territorios. Movilizaciones como la del 4 de octubre 'Yo paro por mi pueblo', la creación de la Comisión Coordinadora E-20, formada por representantes de la EVA y la constitución de coordinadoras provinciales y regionales para trabajar conjuntamente por los pueblos, comarcas y provincias, como es el caso de 'EVA/Cuenca Ahora', han supuesto un despertar de los pueblos y de la sensibilización del mundo rural.

Coincidiendo con el primer aniversario de la manifestación, la 'España Vaciada' tenía previsto celebrar en Jaén, el último fin de semana de marzo, un foro de reflexión que fuera encuentro de debates y decisiones, al que iban a asistir los representantes de las plataformas del E-20, pero ante la situación de emergencia sanitaria que estamos padeciendo debida al COVID-19, ya por todos conocido, sin dudar decidimos unánimemente aplazarla para fechas venideras.

Un año después del inicio de la Revuelta de la España Vaciada, el mundo está prácticamente paralizado por la propagación del coronavirus. España, es uno de los países más severamente castigados por una crisis sanitaria con repercusiones económicas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra de contagiados y fallecidos no deja de crecer en una sociedad del siglo XXI que se cree innovadora, moderna e incluyente, pero lo cierto es que esas cifras, que no son números sino personas con nombre y apellidos, evidencian que esa no es una realidad cierta.

Mientras esto sucede, España se encuentra en Estado de Alarma, decretado el pasado 14 de marzo por el Gobierno de la nación, cuya máxima es el confinamiento de la ciudadanía en sus casas, para intentar frenar la curva de contagios, habiéndose convertido esta medida de seguridad y protección en la mejor vacuna que existe hasta el momento para derrotar a la pandemia.

La 'España Vaciada', ante esta situación tan crítica, en la que se necesita ganar tiempo para ganar la batalla al virus, quiere poner de manifiesto su solidaridad con toda la sociedad civil y agradecer a todo el personal sanitario y a todos aquellos profesionales, voluntarios, Cuerpos de Seguridad y Ejército que están en primera línea de fuego, su trabajo y esfuerzo diario en el que ponen su vida en riesgo para salvar la de los demás: ¡Gracias!.

En estos momentos en los que la generosidad, la responsabilidad y todos y cada uno de los valores humanos se han convertido en tangibles, en la que los abrazos se sienten con emoción sin tocarnos, en un derroche de ellos sin parangón, la 'España Vaciada' se suma al llamamiento de quedarse en casa para que muy pronto esta pesadilla acabe y volvamos a compartir sin distancia social todo lo bueno que nos ofrece la vida.

No tenemos recetas mágicas, pero es cierto que la serenidad es clave para sobrellevar estos momentos de confinamiento y en los que la soledad ante el aislamiento debe convertirse en tiempo de reflexión. Sin duda debemos ser conscientes de que juntos lo superaremos. Posiblemente ya no seremos los mismos cuando esto pase, pero la transformación vital que estamos atravesando nos servirá para construir un mundo con mayor y mejor justicia social.

Este desastre mundial que estamos padeciendo, que da indudable cuenta de la debilidad del ser humano, genera inmediatamente, dos profundas reflexiones acerca de nuestra evolución como especie. La primera, que para abarcar los grandes retos existe la imperiosa necesidad de hacerlo con y desde la unidad y el consenso de los seres humanos. Nuestras únicas armas para luchar contra la envergadura de las amenazas naturales u ocasionales que podemos sufrir, son el conocimiento y la cooperación a gran escala que nos lleven a crear sociedades avanzadas, prósperas, productivas e inclusivas. Y, segunda, parece obvio señalar que nuestra supervivencia futura pasa por afrontar algunos cambios de paradigma.

No es ahora el momento de entrar en disquisiciones de ningún tipo, pero es cierto que los postulados de la España Vaciada en cuanto al equilibrio territorial dan cuenta, al igual que la grave situación por la que atravesamos de emergencia sanitaria y paralización económica, que sólo pueden ser afrontados con eficacia, y ciertas expectativas de éxito, en una labor conjunta de todos los seres humanos, que han de pensar más en la cooperación que en la confrontación.

Pero ahora, la prioridad es erradicar la pandemia que ciudades y pueblos están padeciendo, sin obviar que queda latente en este momento el abandono de nuestros pueblos, foco de vulnerabilidad por la población envejecida que vive en ellos. Las deficiencias en inversiones sanitarias, infraestructuras, internet y un largo etcétera, son ahora más que nunca una evidencia empírica a la que la 'España Vaciada' quiere dar solución desde la unión, para que todos tengamos las mismas oportunidades.

Desde la 'España Vaciada' queremos transmitir un mensaje de fuerza y esperanza y decirles a todos y cada uno de los habitantes de nuestros municipios rurales que nuestros aplausos también son para ellos, que no son olvido y que cuando todo esto pase seguiremos trabajando para acabar con la discriminación que sufren. Juntos lo conseguiremos.