Sobre limitaciones y abstenciones

El último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó una modificación de la Ley del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo, presentada de forma conjunta por el PSOE y el PP, que eliminó la limitación a dos mandatos del Presidente de la Junta de Comunidades. Esto fue posible por los votos favorables de los 19 Diputados del PSOE y los 10 Diputados del PP, ya que dicha Ley solo puede modificarse por las tres quintas partes de las Cortes (20 Diputados con la composición actual).

En Ciudadanos (Cs) nos abstuvimos.

Siempre hemos defendido la necesidad de limitar los mandatos de los presidentes autonómicos y del presidente del Gobierno de la nación. Y lo seguimos haciendo.

Entonces ¿por qué la abstención de Cs?

En este Pleno, no solo fue aprobada la modificación de la citada Ley, eliminando con ella la limitación de mandatos. También se aprobó una Resolución de la cámara, impulsada por Cs y PSOE, en base a la cual las Cortes de Castilla-La Mancha se comprometen a elaborar una propuesta sobre "la necesaria limitación de mandatos de los cargos de representación política" y elevarla al Congreso y al Senado, instando a abrir la posibilidad de una reforma legal o constitucional (se puede consultar el texto de la Resolución en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha de 23 de julio, a partir de la pág. 53).

La decisión de Cs de abstenerse obedece a dos perspectivas que, aunque habitualmente se confunden, no son lo mismo: Política y Derecho.

En cuanto a la perspectiva política, Ciudadanos defiende la necesidad de limitar los mandatos de los cargos de representación política. Punto.

Creemos que el poder debe ser un medio y no un fin en sí mismo. Cuando se patrimonializa el poder político aparecen amenazas, como la arbitrariedad o el clientelismo, que reducen la calidad democrática de nuestras instituciones. Las estructuras de poder necesitan regenerarse periódicamente y esa regeneración se propicia cambiando la cúspide cada cierto tiempo.

En cuanto a la perspectiva jurídica, hay demasiadas dudas, principalmente si es necesaria una reforma de la Constitución, si debe ser a través de una Ley orgánica como norma indicada para desarrollar derechos fundamentales (los Estatutos de Autonomía tienen este rango legal), o si bastaría con una Ley ordinaria como es el caso de lo ocurrido en Castilla-La Mancha con la Ley del Consejo de Gobierno.

Por otro lado, téngase en cuenta que esta limitación no existe en todas las Comunidades Autónomas, lo que implica un desafío al principio de igualdad de Derechos de todos los españoles con independencia del lugar en el que residan y que para Cs es esencial.

Evidentemente, la iniciativa para eliminar la limitación de mandatos, propuesta de forma conjunta por PSOE y PP y votada favorablemente por ambos, beneficia a Emiliano García-Page para no abrir incómodos debates sucesorios y, a nadie se le escapa, ayuda en la estrategia de un posible asalto a la Secretaría General del PSOE, si llegara a tener la oportunidad.

Desde Cs estamos rindiendo cuentas de nuestro voto.

¿Ha rendido cuentas el PP por haber promovido y propiciado la eliminación de la limitación de mandatos junto al PSOE? ¿Qué ha habido detrás de este sorprendente comportamiento del PP? Rindan cuentas, señorías.

No hay espacio aquí para entrar en debates más de fondo, tanto desde la perspectiva política como jurídica, sobre la cuestión de la limitación de mandatos. Tiempo tendremos para tratar este tema en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque a ello nos hemos comprometido (que no se le olvide al PSOE).

Sin embargo, era necesario rendir cuentas desde Cs, y así lo haremos siempre que haga falta durante toda la legislatura, de por qué nos abstuvimos.

Políticamente, habríamos votado en contra con las dos manos. Con las dos. Jurídicamente, hay demasiadas dudas que podrían acabar en un conflicto ante el Tribunal Constitucional y que no deseamos, lo cual, nos llevó a una abstención que no debe entenderse si no es de forma conjunta con nuestra iniciativa de elevar la cuestión al Congreso y al Senado, para que la limitación de mandatos de los cargos políticos sea regulada con seguridad jurídica e igualdad en toda España.

Esperamos que tanto PSOE como PP se muestren igual de solícitos que en esta ocasión para sumar con nosotros mayorías que permitan aprobar otras necesarias modificaciones en la Ley del Consejo de Gobierno, como la supresión de los privilegios de los ex Presidentes, la despolitización de la Junta de Comunidades o la reforma en la elección de los miembros del Consejo Consultivo que, como vimos en el último Pleno, sigue siendo absolutamente necesaria para dotar a este órgano de independencia.

Pueden estar seguros de que, desde Cs, pondremos estas cuestiones encima de la mesa.