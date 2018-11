La opresión al pueblo palestino alcanza los Goya con la preselección del cortometraje ‘Gaza’

Los Premios Goya ya han establecido una preselección de siete cortometrajes documentales para los galardones que dará a conocer el próximo mes de febrero en esta categoría. Entre ellos está ‘Gaza’, una película que aborda en poco menos de viente minutos el conflicto que surgió en 2014 en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí “bombardeó y masacró a toda la población gazatí de una manera atroz”, según apunta el talaverano Julio Pérez del Campo, director de esta cinta junto al mallorquín Carles Bover.

Esta preselección, de la que saldrán los cuatro cortometrajes finalistas para los galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha supuesto “toda una sorpresa” para Pérez del Campo, que remarca que la obra trata de resaltar “las consecuencias de la guerra justo a su finalización” y de como “la comunidad internacional permitía que algo hubiese acontecido mientras miraba para otro lado”.

La vulneración de derechos humanos que sufre la población palestina y la situación de bloqueo en la Franja de Gaza marcan una historia que ambos directores tardaron algo más de un año en producir después del viaje que hicieron en Oriente Medio y que generó una serie de trabajos como el documental ‘ Gas the Arabs‘.

“Algo de esta temática, con un tratamiento emocional como el que le hemos dado, que pueda tener cabida en los Goya, aunque sea una preselección, para nosotros ya es un premio. Obviamente vamos a pelear para que se pueda difundir, nuestro objetivo es estar entre los cuatro finalistas. Ha sido una ilusión tremenda”, asevera Pérez del Campo, que incide en que tras los distintos premios y nominaciones que ha recogido a lo largo de este año 'Gaza' en diversos festivales internacionales, esta preselección en los Goya supone “la guinda del pastel”.

Se trata de un proyecto autofinanciado, que no ha contado con ninguna subvención pública o privada pero sí con “la ayuda inestimable de mucha gente que de forma voluntaria ha querido participar”. “Tampoco me gusta poner esto en valor, creo que es un hándicap, porque este tipo de proyectos deberían estar financiados, es una pena que haya directores que no puedan permitirse rodar un documental”, apostilla el talaverano, que está inmerso ahora en otros proyectos sobre “la lacra de la despoblación” que sufren regiones como Castilla-La Mancha.

A pesar de haber recibido galardones como el Premio Picazo al mejor cortometraje español en el Festival Internacional de cine solidario de Guadalajara (Fescigu), al igual que en el Santurzine, el Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam) o el Sanfernancine (San Fernando de Henares, Madrid), ‘Gaza’ no se ha presentado todavía para el público general, algo que el director afirma que esperan poder hacer próximamente a través de algún medio de comunicación.

“Competimos contra grandes productoras. La única manera de sacarlo adelante es gracias al apoyo de la gente y que de manera altruista esto se de a conocer”, señala Pérez del Campo.

“Han permitido que durante 70 años una política fascista oprima al pueblo palestino”

El director hace también una reflexión política sobre este cortometraje en la que asevera que este cortometraje se fija en un conflicto que supone “un ejemplo clarísimo en el que la comunidad internacional ha permitido durante 70 años que una política fascista haya estado oprimiendo al pueblo palestino de la manera más cruel”.

Una reflexión que traslada a la actualidad por cómo “la gente se está llevando las manos a la cabeza cuando está habiendo un auge del fascismo en Europa y en el resto del mundo”. “Puede ser algo interesante para reflexionar cómo en algunos casos nos pueda sorprender que esto pase en el mundo cuando estas semillas ya estaban ahí, que han estado financiando que la extrema derecha pueda tener un hueco”, agrega.