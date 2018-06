‘Gas the Arabs’, un grito ante “el olvido del pueblo palestino” en la Franja de Gaza

Con la intención de divulgar las "denigrantes situaciones" que afirman sufre el pueblo palestino a manos del Ejército israelí en la Franja de Gaza, el talaverano Julio Pérez del Campo y Carlos Bover Martínez -directores del documental- decidieron narrar el contexto de algunas de las agresiones israelíes a través de las situaciones de diversos personajes que viven diariamente en este territorio u otros como los ocupados de Cisjordania.

Una vez cesaron los bombardeos en la Franja de Gaza en este período, ambos decidieron hacer una cinta en la que mostrar este conflicto "desde una perspectiva humana, con las personas que habían sufrido en este genocidio", explica Pérez del Campo a toledodiario.es sobre 'Gas the Arabs', un documental que se proyectará el próximo 21 de junio en Cine Sur Luz del Tajo en Toledo a las 19.30 horas, con la compra previa de 40 entradas a través del evento que hay en este link.

Uno de los objetivos que persiguen es visibilizar una situación en la que "el pueblo palestino estaba quedando al albor de lo que quisiese el Ejército israelí", y que además estaba quedando "en el olvido" debido a la repercusión de los conflictos bélicos de Siria o Iraq, países a los que "estaban girando los medios", apunta el director talaverano. No obstante, su idea inicial era grabar un documental sobre l os escudos humanos -práctica que consiste en forzar a civiles a proteger un objeto militar o tropas de ataque y que está prohibido por el derecho internacional- que tomaban los israelís.

Sin embargo, tras el golpe de Estado que sufrió Egipto en el año 2013 y el cierre de la última frontera con Gaza, un acontecimiento que impidió a los activistas con los viajaban los dos documentalistas entrar al territorio. En ese momento, decidieron contar algunas de las historias que atravesaron los protagonistas, quienes afirma que han tenido complicadas situaciones por su aparición en esta película.

"Hubo miles de muertes, la Franja de Gaza había quedado destruida y la población palestina no tenía acceso a medicamentos, a suministros básicos... había una serie de dificultades enormes en las que no se estaba haciendo nada", describe el director talaverano, que subraya que las experiencias que se pueden ver en el documental "son realmente" lo que encontraron, "no hay ninguna búsqueda de contar los casos más trágicos".

"Censurado por el Gobierno israelí"

Se trata de una dosis de realidad que ha recibido ya galardones en varios festivales y que por el momento ha tenido "bastante difusión a pesar de los intentos de censura del Gobierno israelí en algunos festivales", algo que Pérez del Campo afirma que han conseguido en uno de ellos fuera de España, país en el que ninguna televisión se ha interesado en emitir esta película que sí ha tenido más éxito en Sudamerica.

"Uno de los protagonistas fue asesinado a manos del Ejército israelí y el resto de personajes han sufrido consecuencias muy graves después de la grabación. Es lo que tienen que soportar ante la pasividad de la comunidad internacional", lamenta el talaverano sobre el devenir de algunos de los personajes que protagonizan la cinta y con los que estrecharon lazos durante su rodaje. La proyección de esta cinta, que ha recorrido varios festivales desde su presentación oficial en Madrid el pasado mes de abril, prevé también el visionado del cortometraje 'Tabib', en el que se relata la historia de los últimos minutos de vida del único pediatra que quedaba en la ciudad de Alepo (Siria) en abril de 2016, que murió tras un bombardeo al hospital infantil Al Quds. Además, habrá un coloquio posterior a cargo del equipo de la película.