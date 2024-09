PP y Vox prohíben un podcast sobre el boicot a Israel en unas fiestas vecinales en Toledo: “Es censura”

El barrio de San Martín, en Toledo, celebra este fin de semana sus fiestas vecinales, un evento con numerosas actividades que incluía en su programación la grabación de un podcast, bajo el título 'Boicot y resistencia a Israel. No compres genocidio', que el Ayuntamiento no ha autorizado llevar a cabo, lo que ha generado críticas de distintos colectivos que tachan de “censura” la decisión.

La grabación del podcast era una de las iniciativas propuestas por la Plataforma Toledo por Palestina, que cuenta con una mesa informativa en las fiestas. Su grabación se iba a realizar durante la tarde de este pasado viernes a través del programa 'Rutas Enemigas', que se emite en Onda Polígono, una radio local de la capital regional.

Sin embargo, poco antes del inicio de las fiestas, organizadas por la Asociación Vecinal La Cava, el Ayuntamiento les trasladó el preceptivo comunicado con el que no autorizaba esta actividad pero sí la celebración de todas las demás, así como la ocupación del espacio público que hacen de una zona que se ubica entre los puentes de San Martín y de La Cava, a los pies del Casco Histórico y a orillas del río Tajo.

En concreto, el Ayuntamiento ha excluido la autorización de este podcast por “tener constancia de que el contenido, según el propio título del mismo, es susceptible de que pueda incurrir” en un delito de odio, en concreto en “el prescrito en el artículo 510.1 a) del Código Penal”, tal y como se expone en la comunicación que se remitió al colectivo vecinal.

El mencionado delito establece penas para quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo [...], por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias”. Contempla penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

“Están mirando un delito que no ha ocurrido”

Roberto Martín, miembro de la asociación vecinal y representante de la Plataforma Toledo por Palestina, traslada el “malestar y extrañeza” del colectivo ante la decisión adoptada por el Consistorio. Explica que decidieron no grabar por el podcast para “evitar el revuelo” que podría afectar al desarrollo de las fiestas vecinales, que se celebraron con normalidad hasta la madrugada y continúan este sábado y domingo.

“Están mirando un delito prospectivo, algo que no ha ocurrido. No es justificable”, expone Martín, quien, también como pregonero este año de las Fiestas de La Cava, tachó la situación de Palestina como “uno de los episodios más abominables de la historia reciente”. “Lo ven como un motivo político y no lo es. Nosotros solo queremos reivindicar desde el punto de vista de la conciencia y la solidaridad el gravísimo problema de Gaza”.

Por todo ello, cataloga de “censura” que no se haya celebrado esta actividad, al igual que también lo hace la Asociación Onda Polígono, que en un comunicado considera esta exclusión también como “un prejuicio, ya que sin conocer el contenido del programa no puede presuponer que se fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo”.

“Además, consideramos que se coarta la libertad de expresión, por impedir realizar un acto donde se iba a analizar desde un punto de vista ciudadano, un hecho tan terrible como es una guerra. Lamentamos profundamente que el Ayuntamiento tome decisiones de este tipo sobre espacios de opinión y debate, con independencia del tema a tratar, demostrando así una actitud propia de formas de gobierno totalitarias”, añade el colectivo de esta radio comunitaria.

El Ayuntamiento justifica su decisión: “No es admisible atacar o boicotear”

El Ayuntamiento por su parte justifica que no se oponen a “que se apoye una determinada causa o que se defienda cualquier ideología” pero, subraya, “lo que no es admisible es que se haga a costa de atacar o boicotear al diferente”. “Todo es ciudad de paz y tolerancia, no de guerra. Es la ciudad de las tres culturas y la huella judía es parte de nuestra herencia”, agregan fuentes municipales.¡

También en declaraciones a este medio, Daniel Díaz, presentador del programa Rutas Enemigas desde hace más de 12 años, lamenta esta decisión con la que, afirma, “el Ayuntamiento está prejuzgando si las personas que íbamos a hablar ahí somos antisemitas o estamos en contra de alguien”.

Cometas, danza o un Guernica a favor de Palestina

No obstante, sí que se desarrollaron con normalidad otras actividades impulsadas por la Plataforma Toledo por Palestina como un taller de Dabkeh -danza tradicional palestina-, otro de elaboración de cometas palestinas o la elaboración de un gran cartel con los colores de la bandera palestina con el Guernica como motivo.