¿A la tercera va la vencida? El debate del tren de Talavera vuelve al Senado

La Comisión de Fomento del Senado volverá a abordar la defensa de la línea de alta velocidad a su paso por la ciudad de Talavera de la Reina. Se trata de un tercer intento, después de que las últimas mociones presentadas por el PP y el PSOE no saliesen adelante, el pasado 14 de marzo. Los senadores 'populares' decidieron no apoyar el documento presentado por el PP y, además, decidieron finalmente retirar su propia moción. Incluso el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, del PP, pidió apoyo en este asunto, arguyendo que la ciudad "no está para batallitas políticas".

Por su parte, los agentes sociales, distintos sindicatos y la Federación de Empresarios de Toledo (FEDETO), criticaron también la decisión del Partido Popular y sesñalaron que desconocían los motivos de la retirada de la moción en el Senado, "de forma tan repentina". Ambas mociones se basaban en el Pacto Social por el Ferrocarril en la provincia de Toledo, y, por tanto, desde Comisiones Obreras afirmaban que el partido había "liquidado" su credibilidad y acusaba a los senadores, como Carmen Riolobos, vicesecretaria de Comunicación del partido a nivel regional, de tener la cara "muy dura".

Después de esta crisis, el mismo ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, aseguro en una Sesión de Control al Gobierno el "compromiso" del Ejecutivo de España para impulsar las obras de la línea de alta velocidad en la ciudad, al igual que las mejoras en el servicio y también de la plataforma logística.

Este jueves se volverá a debatir una moción propuesta por el PP, en la que se pide que se sigan impulsando las actuaciones para la renovación y también la mejora de la línea Madrid-Extremadura a su paso por la provincia de Toledo, al igual que la nueva línea de alta velocidad Madrid-Oropesa. Por otro lado, reclaman que la empresa Renfe siga trabajando para mejorar los servicios del ferrocarril en la provincia y también que se implante un Puerto Seco y una Plataforma Logística Intermodal en la localidad talaverana. Según afirmaron los senadores del Partido Popular así quieren mostrar el "firme compromiso" de la organización en el asunto.

Plataforma logística de Talavera de la Reina en los Presupuestos Generales del Estado 2018

Sin embargo, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para este año, 2018, se contempla una inversión de apenas 200.000 euros para la construcción de dicha Plataforma Logística. Así se cumple con este "compromiso" que ha afirmado tener también el Gobierno de Mariano Rajoy con la ciudad. Se trata de la misma cantidad que se presupuestó en 2017 y que nunca llegó a ejecutarse. La portavoz del Gobierno talaverano, María Rodríguez, explicó que ya se cuenta con un estudio de funcionalidad realizado desde el Ministerio de Fomento, en el que se planteaban unos 23 millones de euros para dar acceso a la plataforma en dos fases.

Por otro lado, dentro de los PGE se prevé, para toda la provincia, un total de 51,25 millones de euros, además de 12 millones de euros para el desarrollo del tramo de Alta Velocidad de la línea Madrid-Oropesa. Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo, ha criticado que no se puede construir "ni un kilómetro" con la cifra propuesto y h asegurado que es una "tomadura de pelo del Gobierno de Cospedal y Rajoy para con Talavera, que vuelva a ningunearla y a olvidarse de Talavera y los talaveranos".

Incidencias en la línea

Desde Comisiones Obreras han asegurado que la línea entre Madrid y Extremadura había acumulado unas 300 incidencias entre enero y marzo de este año, principalmente retrasos que han llegado a ser de una hora. Enrique Clavero, presidente del comité de Empresa de ADIF y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Toledo de Comisiones Obreras, explicaba en marzo que los problemas de servicio del tren que sufren los clientes suceden actualmente por lo que "de nada serviría que traigan nuevamente el Talgo" si seguía teniendo retrasos. Por eso, pedía un vez más la doble vía electrificada para garantizar la puntualidad de los trenes.

Desde el sindicato, recalcaban que fueron más de 70 trenes los que llegaron con retrasos de entre 5 y 19 minutos de retraso en el mes de febrero, y más de 30 con demoras de entre 20 y 40 minutos y ocho servicios con más de una hora de diferencia sobre la hora oficial. Esto, afirman, hace que el servicio vaya perdiendo viajeros porque la gente "no confía" en el servicio.