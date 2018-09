Las continuas incidencias ferroviarias unen a varias plataformas en la lucha por "un tren digno"

Varias organizaciones, entre ellas, la plataforma ciudadana extremeña, Milana Bonita, se manifiestan este sábado, 8 de septiembre, Día de Extremadura, en Madrid, para denunciar el “desastre” en el que se ha convertido el servicio ferroviario extremeño y para exigir una solución “urgente y real”. Una movilización que cuenta con el apoyo de la asociación SOS Talavera y comarca que ha decidido unirse a la manifestación.

“Nos sumamos a la manifestación convocada por Milana Bonita porque lo que reclama es un tren digno, entonces hemos pensando que sería buena idea juntarnos en Madrid, hacer un poco de fuerza, entre Extremadura y Talavera y su comarca para ver si nos hacen caso sobre lo que está pasando con el tren”, ha explicado Oscar Martín, encargado de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asociación SOS Talavera.

La que ya han anunciado que no va a participar ha sido la Plataforma por un tren público, social y sostenible de Castilla-La Mancha por no compartir el objetivo de la manifestación. “No tiene sentido que nuestra Plataforma acuda a esta movilización, ya que las organizaciones convocantes, en el fondo están reivindicado el modelo AVE en el que nosotros no creemos, ya que ha sido precisamente el que ha desvertebrado nuestra región convirtiéndola en una tierra de paso entre Madrid y las capitales periféricas y ha dado lugar a la pérdida del servicio ferroviario a gran parte de la población castellano-manchega”, ha señalado Eugenio Parreño, portavoz de la Plataforma. Además ha confirmado que el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata tampoco acudirá a la manifestación por los mismos motivos.

Sin embargo, según la asociación SOS Talavera el objetivo de la manifestación no es a favor del modelo AVE. “Es una falacia que digan eso porque nosotros desde que nacimos, en todas las publicaciones que hemos hecho, hemos defendido el tren convencional y el de toda la vida. Qué digan ahora que nosotros defendemos el AVE me resulta llamativo y estamos super sorprendidos”, ha señalado Oscar Martín.

Según Eugenio Parreño, “el modelo AVE está demostrado que ha sido un fracaso en España porque ha dejado sin tren a la gran mayoría de la población. Es un modelo de transporte elitista, que está pensando para la comunicación rápida entre las capitales importantes, pero la gran mayoría de la población se ha quedado sin tren, y el ejemplo lo tenemos en Castilla-La Mancha”. La Plataforma por un tren público, social y sostenible de Castilla-La Mancha incluida en la plataforma estatal del mismo nombre, reivindica la recuperación del servicio ferroviario para los habitantes de Castilla-La Mancha, y una verdadera vertebración de esta región, con un ferrocarril "rápido, moderno, público y medioambientalmente sostenible ".

“Este modelo de transporte (AVE) que energéticamente no es sostenible, supone un despilfarro de dinero porque el 70% de las inversiones van dirigidas al AVE cuando realmente este transporte lo utiliza un 5% de la población del país, entonces estamos luchando en todo el país y en Castilla-La Mancha por recuperar el tren, porque haya un transporte que llegue a todos los ciudadanos. A pesar de que aún ciertos colectivos siguen pidiendo AVE nosotros no creemos en ese modelo de transporte”, asegura Eugenio Parreño.

La Plataforma asegura que se une a la petición de diferentes organizaciones sociales y políticas para pedir la 'Moratoria AVE' y una auditoría que investigue el dinero invertido en este modelo de ferrocarril. “Por ejemplo la estación de Guadalajara está a 30 kilómetros de Guadalajara, está infrautilizada y a los ciudadanos de esta capital les sale mejor venir por Cercanías desde Madrid. En Cuenca tenemos una estación muy lejos. En Toledo se ha utilizado como término cuando debería de haber sido una ciudad de paso hacia Talavera, Torrijos etc.. y muchas comarcas importantes están sin ferrocarril”, explica Parreño.

“Nosotros estamos reivindicando el tren convencional y no acudimos a la manifestación porque ya nos hemos manifestado y estamos esperando una reunión con el ministro para hablar de estos temas y nosotros defendemos la red convencional y ellos defiende la alta velocidad. Apostamos por un ferrocarril vertebrador del territorio y sostenible y no por la alta velocidad”, ha señalado Enrique Clavero secretario general de FSC-CCOO Toledo y presidente del Comité de Empresa de Adif.

"La situación de la línea es anormal"

Precisamente sobre el estado de la línea que cubre Madrid-Extremadura ha hablado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo. Carlos Ángel Devia, ha defendido que la situación de la línea con parada en Talavera de la Reina es "anormal" por lo que la renovación de la flota debe tener "carácter urgente" como así se ha transmitido a los responsables del Ministerio de Fomento.

Preguntado por el último informe de incidencias del Comité de Empresa de ADIF del mes de agosto que refleja que tan sólo uno de los trenes de la línea a Madrid llegó a su hora y cuatro de cada cinco con incidencias, el subdelegado del Gobierno ha mantenido que aunque se han dado unos primeros pasos, como algunas reformas en los trenes, se debe renovar la flota en dicha línea "con carácter urgente".

Devia ha asegurado además que hay que trabajar en un proyecto para la modificación de las vías de la línea Extremadura-Madrid, con parada en Talavera, que ya estaba previsto pero que "no tenía dotación económica".