Truco o trato: ¿Menjar a domicili o menjar a casa?

El ayuntamiento de Valencia va a licitar supuestamente un nuevo servicio de “menjar a domicili”. Dirigido a proporcionar bienestar nutricional y físico a todos aquellos mayores de 65 años y a menores de edad que por su especial situación así lo precisen, contribuyendo de esa manera a mejorar la calidad de vida. Este nuevo servicio que plantea el Ayuntamiento tiene de novedoso que ya lo prestaba anteriormente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas desde 2004 en colaboración con los Ayuntamientos a través de un convenio de colaboración entre éstos y que finalizó el 31 de julio de 2019 porque fue asumido por Conselleria hasta que cada ayuntamiento fuera asumiendo en exclusiva sus propios casos por ser una de las prestaciones que deberían de prestar los ayuntamientos en base a la nueva ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos.

El ayuntamiento de Valencia ha sido el primero en licitar este servicio, al que ha llamado “Menjar a Domicili”, el que se está prestando con la Conselleria se llama “Menjar a casa”, para la UGT-PV este cambio de nombre no causaría “temor” si no fuera porque aparejado a este cambio también lleva consigo la posible pérdida de los puestos de trabajo para todos aquellos trabajadores y trabajadoras del servicio, que ven como en junio del 2022 pueden perder su trabajo porque supuestamente entra en marcha este nuevo servicio de “menjar a domicili” que según nos dice el Ayuntamiento de Valencia, no tiene nada que ver con el anterior, porque mejora lo que se está prestando hasta ahora, y ello conlleva que no se contemple la subrogación del personal que lo está desarrollando.

Es decir que mejoran el servicio pero no se acuerdan de las personas que lo están prestando hasta ahora, trabajadores y trabajadoras que vienen prestándolo desde 2004 y que han estado cumpliendo con sus trabajo y realizando una labor social encomiable durante toda la pandemia, llevando las comidas a los domicilios de las personas mayores, siendo en algunos casos el único contacto diario que las personas mayores tenían con el exterior…. De esa manera lo agradecen.

En marzo de 2021 la UGT firmo Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunitat Valenciana en ellas se ponía de manifiesto las dinámicas de externalización de determinados servicios a la ciudadanía que por parte de las administraciones públicas eran ejecutadas por empresas privadas a través de contratas, pues bien dado que eso es así y la Administración, debe velar, no solo porque el servicio prestado por estas empresas sea el adecuado, sino también porque las condiciones en las que se desarrolla el trabajo también lo sean, sorprende que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y en este caso la Dirección General de Personas Mayores, se desprenda de este servicio por ser competencia ahora de los ayuntamientos sin advertir y recomendar que subroguen al personal y sorprende también que un Ayuntamiento que se denomina “progresista” licite un servicio olvidándose de aquellas personas trabajadoras que ya lo están prestando desde hace años y no contemple la subrogación de éstos en sus pliegos. Incumpliendo claramente con el acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería, y su disposición adicional cuarta, donde viene recogido el derecho de los trabajadores a la subrogación.

Estamos a tiempo de resolver un conflicto que dejaría a muchos usuarios sin la prestación del servicio, a no ser que a alguien se le haya ocurrido que la empresa proponga un ERE, de extinción y quien sea adjudicataria vuelva a contratar al mismo personal desde cero, sin antigüedad y sin los derechos generados a lo largo de su vida profesional en este servicio.

Desde UGT vamos a denunciar, recurrir los pliegos, y nos movilizaremos ante las administraciones pertinentes, Consellería y Ayuntamiento de Valencia. Porque hay determinadas “líneas rojas” que no se pueden traspasar y este servicio o sale con los trabajadores y trabajadoras que lo prestan o el primero será el Ayuntamiento de Valencia, quedan 542 administraciones locales más. Ya que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de La Comunidad Valenciana de UGT que organiza a todos los trabajadores del sector de Hostelería, denunciará todos aquellos procesos de licitación donde no se contemple la subrogación de los trabajadores del Menjar a Casa.

Podéis hacernos truco, pero entonces para la UGT no habrá trato.