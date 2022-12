València, paradís solar

Quantes vegades hem escoltat a gent de fora expressar l’enveja per la llum que tenim ací? València té una llum que la fa especial, única al món, tenim aproximadament unes 2.800 hores de llum a l'any i, en conseqüència, un gran potencial fotovoltaic. L'energia solar és una alternativa a les energies fòssils molt adequada per a implementar en una gran urbs com la nostra i, per sort, aquest és sense exagerar el millor moment de la història per a instal·lar-se plaques solars a València. M'explique:

Fa poc hem aprovat bonificacions fiscals per a aquells veïns i veïnes que instal·len aquest tipus d'energia, en concret una bonificació en l'IBI que pot arribar a ser de fins al 50% i per un import màxim del 20% del total del cost de la instal·lació. A més, l'impost de construccions i instal·lacions (ICIO) necessari per a efectuar aquestes obres està bonificat fins al 95% i, per tant, el pagament és poc més que simbòlic.

D'altra banda, hem renovat l'ordenança de captació solar, ja que la que va fer el Partit Popular en 2008 només contemplava l'ús de l'energia solar tèrmica (per a aigua calenta sanitària). Aquest buit legal havia suposat una penitència burocràtica al valent veí o veïna que s'atrevia a instal·lar autoconsum solar, ja que es demanaven coses com un projecte d'obra, una justificació de la reflectivitat aèria, la seua incidència i, fins i tot, una autorització de servituds aeronàutiques a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, entre altres requisits. Amb la nova ordenança agilitem i simplifiquem el tràmit (encara que de la paperassa ara solen encarregar-se les empreses instal·ladores).

Per si això fora poc, hem creat també l'Oficina de l'Energia (oberta en 2019), on qualsevol veí o veïna pot acudir per a rebre un assessorament totalment gratuït i resoldre els dubtes que tinga sobre la viabilitat o tramitació a seguir per a instal·lar panells solars en la seua propietat.

A aquestes bonificacions municipals cal sumar-ne les d'altres administracions com les de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), que permeten deduccions fiscals de fins a un 20% en el tram autonòmic de l'IRPF.

Finalment trobem les ajudes de l'Institut de la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) que ofereixen una subvenció de fins al 55% a fons perdut i que, a més, es podrà avançar a la persona beneficiària que així ho sol·licite, mitjançant una bestreta del 80% de l'ajuda atorgada, a fi de facilitar el finançament dels projectes.

A més, la tecnologia de captació solar s'ha desenvolupat molt en l'última dècada abaratint els seus costos i maximitzant la seua eficiència, segons Rafael Barrera, director de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (ANPIER). El preu dels panells ha baixat un 90% respecte a aproximadament fa 12 anys.

Finalment, tenint en compte el desorbitat preu de la llum que estem patint des de fa ja mesos, l'autoconsum solar és ara més convenient que mai, ja que, com és sabut, mentre encenguem els nostres electrodomèstics en períodes de llum solar ens serà igual el preu del megavat/hora, ja que no l'estarem comprant, si no que els estarem autoproduint nosaltres mateixos, aconseguint estalvis molt significatius en la factura de la llum.

Per si tot l'anterior no fora suficient, només vull afegir que ens trobem en una situació d'emergència climàtica, estem patint ja els efectes de diverses catàstrofes climàtiques i amb una intensitat cada vegada més extrema. Es preveu, a més, que aquests fenòmens s'empitjoraran per efecte del creixent calfament global. Per això és urgent implementar una transició energètica que descarbonitze la nostra societat i aquest fet per si només hauria de ser motiu suficient perquè tots i totes instal·lem en les nostres llars una energia renovable i eficient: l'autoconsum solar.