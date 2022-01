Los usuarios, escépticos ante el plan de choque del Gobierno para los Cercanías valencianos: “Las propuestas deben estar acompañadas de presupuesto”

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió el pasado martes con el president Ximo Puig a presentar la próxima semana un paquete de medidas de choque que se pueden aplicar a corto plazo para solventar la "situación de emergencia" que padece el servicio valenciano de Cercanías. Desde las plataformas Indigats amb Renfe y Usuàries del Tren València, y a la espera de que se concreten las palabras de la titular de Transportes en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, celebran que el jefe del Consell trasladara al Gobierno las quejas de la sociedad valenciana, aunque lamentan "profundamente" que se haya tenido que esperar hasta llegar a una situación "límite y catastrófica".

Así, confían en que el paquete de medidas anunciado por la titular de Transportes no se reduzca a "hacer devoluciones exprés", a realizar "unas pocas contrataciones" para cubrir jubilaciones y a llevar a cabo mejoras en la app de las líneas y Twitter. "Esperamos que las propuestas vayan acompañadas de un presupuesto que solucione un problema estructural, que ponga en valor un medio de transporte esencial de cuyo servicio dependen miles de valencianos y no continúe dilapidando dinero público en un AVE que no resuelve el problema de movilidad de la mayoría de la sociedad valenciana".

"Desprotección y abandono"

Desde estas plataformas ciudadanas lamentan que deba ser la sociedad civil la que "alerte y denuncie" esta situación de "desprotección y abandono" por parte de un Ministerio "que no es capaz de detectar el deterioro" de las Cercanías valencianas y la "negligente actuación" de los gestores de las empresas públicas Renfe y Adif a la hora de poner una solución al problema.

En opinión de estos colectivos, "se han traspasado líneas que nunca se deberían haber permitido, como la reducción desproporcionada de horarios, las reiteradas cancelaciones de trenes y la escandalosa pérdida de viajeros". "Pensamos que ha habido una serie de negligencias en la gestión que deberían llevar a depurar responsabilidades y actuar en consecuencia", sostienen, para denunciar que nunca se habían cancelado trenes "con la naturalidad que se ha hecho en los últimos años".

Déficit histórico

En su opinión, el déficit histórico que arrastran las Cercanías y Media Distancia valencianos resulta "difícil de compensar con paquetes de medidas superficiales que nos recuerdan al plan de choque del 14 de febrero de 2020, entre el secretario de Transportes que entonces era Pedro Saura, y el conseller de Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España que, a la vista está, nos ha traído al momento actual"

Indignats amb Renfe y Usuàries del Tren València tampoco entienden que la Generalitat se limite a solicitar el traspaso de competencias "cuando el problema es de unos gestores a quienes hay que pedir responsabilidades y cambios en su política de gestión, donde se consideren las necesidades de los usuarios y que se tengan en cuenta las variables sociales, ambientales y económicas". El traspaso de competencias "no garantiza una buena gestión", y apuntan que ejemplos "hay muchos, donde acaban privatizando y reduciendo servicios".

El problema, insisten, no es Renfe o Adif, sino "su política de gestión, que mantiene unos índices de fiabilidad bajísimos y no está siendo una alternativa real de transporte público".